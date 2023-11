Mołdawia: Prezydent Sandu o poparciu KE dla startu negocjacji akcesyjnych: to ważny kamień milowy

To ważny kamień milowy dla Mołdawii – napisała w środę prezydent Maia Sandu na wieść o tym, że Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Mołdawią.

"Ważny kamień milowy dla Mołdawii. Komisja Europejska rekomenduje rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Mołdawią, uznając nasze zaangażowanie na rzecz demokracji i rozwoju. Mołdawia zdecydowanie podąża drogą do członkostwa w UE i będziemy nieprzerwanie pracować nad osiągnięciem tego celu" - napisała Sandu na platformie X (d. Twitter).

W obszerniejszym komunikacie, zamieszczonym na Facebooku, prezydent Sandu podkreśliła, że Mołdawię czeka droga "pełna wyzwań". "To dużo pracy. Droga, którą wybraliśmy, jest pełna wyzwań. Nie boimy się pracy, a naszym celem jest, aby Mołdawia była gotowa na przystąpienie do UE do 2030 roku. Republika Mołdawii w Unii Europejskiej to nasza jedyna szansa na zagwarantowanie przyszłości w pokoju, wolności i dobrobycie dla całego kraju" - oznajmiła.

"Sprawozdanie Komisji Europejskiej potwierdza, że Mołdawia w zeszłym roku przeprowadziła poważne reformy, które przygotowują nasz kraj do stania się państwem europejskim i są niezbędne do poprawy życia wszystkich obywateli. Ostateczną decyzję w sprawie rozpoczęcia negocjacji z Mołdawią podejmą państwa członkowskie na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 14-15 grudnia. Dzisiejsza decyzja Komisji Europejskiej zachęca i upoważnia nas do kontynuowania tego, co rozpoczęliśmy: wzmocnienia Mołdawii, państwa, które zapewnia pokój u siebie w domu i przyczynia się do bezpieczeństwa regionalnego oraz dba o dobro swoich obywateli" - podkreśliła Sandu.

Komisja Europejska opublikowała w środę sprawozdania, dotyczące przygotowania państw aspirujących do członkostwa w Unii. Według KE Unia powinna rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą, Mołdawią, warunkowo - z Bośnią i Hercegowiną oraz przyznać status państwa kandydującego Gruzji.

"Komisja z zadowoleniem przyjmuje znaczące wysiłki reformatorskie podjęte przez Mołdawię od czasu posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2022 r., pomimo poważnych skutków, jakie w Mołdawii wywarła wojna Rosji z Ukrainą. Komisja uważa, że Mołdawia poczyniła znaczne postępy w zakresie dziewięciu kroków określonych w opinii z czerwca 2022 r. i podjęła dodatkowe środki w celu uzupełnienia i utrzymania tych osiągnięć" - czytamy w sprawozdaniu.

Komisja zarekomendowała podjęcie negocjacji akcesyjnych z Mołdawią, stawiając jednocześnie warunek, że Kiszyniów powinien kontynuować walkę z korupcją.