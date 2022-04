Mołdawia: Prezydent wzywa do zachowania spokoju po eksplozjach w Naddniestrzu

Prezydent Mołdawii Maia Sandu we wtorek po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego wezwała ludność do zachowania spokoju po eksplozjach w prorosyjskim separatystycznym regionie Naddniestrza.

"Apelujemy do obywateli o zachowanie spokoju " - oświadczyła prezydent.

Jak poinformowały władze Naddniestrza, w poniedziałek Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego w stolicy regionu, Tyraspolu, zostało zaatakowane przy użyciu granatnika.

We wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego regionu poinformowało o dwóch eksplozjach dokonanych przy wieży radiowej we w miejscowości Maiac w pobliżu granicy z Ukrainą. Rada Bezpieczeństwa Regionu poinformowała, że doszło również do ataku na jednostkę wojskową we wsi Parkany niedaleko Tyraspola.

W regionie ogłoszono 15-dniowy alarm antyterrorystyczny. Tradycyjna parada z okazji Dnia Zwycięstwa w II Wojnie Światowej, zaplanowana na 9 maja, została odwołana.

Ataki zwiększyły obawy, że wojna na Ukrainie może rozszerzyć się na Mołdawię.