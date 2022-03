Mołdawia: Sekretarz stanu Antony Blinken gwarantuje Mołdawii poparcie USA

Sekretarz stanu USA Antony Blinken, który w niedzielę składa wizytę w Mołdawii, zagwarantował poparcie swego kraju dla tej byłej republiki radzieckiej borykającej się obecnie z napływem uchodźców z sąsiedniej Ukrainy i bacznie obserwującej zaostrzającą się agresję Moskwy na Kijów.

Blinken spotkał się w Kiszyniowie z premier Natalią Gavrilitą, która apelowała o międzynarodową pomoc w związku z ponad 120 tysiącami uchodźców z Ukrainy, których obecnie gości Mołdawia. Premier zwróciła się też o międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa przed potencjalną rosyjską agresję.

Od początku wojny, która zaczęła się 11 dni temu, granicę Ukrainy z Mołdawią przekroczyło 250 tys. ludzi - poinformowała z kolei prezydent Maia Sandu. "Dla tak małego kraju jak Mołdawia to wielka liczba ludzi" - podkreśliła.

"Podziwiamy hojność i gościnność, chęć zaprzyjaźnienia się z ludźmi, którzy są w niedoli i naprawdę chcę zrobić wszystko, aby pomóc wam uporać z ciężarem, jaki na was został złożony" - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji.

Blinken podkreślił, że Mołdawia jest bohaterką "potężnej i pozytywnej historii" o rodzącej się demokracji "w momencie, gdy przez kilka lat demokracje cofały się, a nie szły dalej".

Szef amerykańskiej dyplomacji przybył do Mołdawii po wizycie w sobotę w Polsce, gdy NATO wzmacnia swoją wschodnią flankę w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę. Z Kiszyniowa udaje się do krajów bałtyckich - na Litwę, na Łotwę i do Estonii.

Mołdawia, dawna republika radziecka, tak jak jej sąsiadka Ukraina, nie jest członkiem NATO, lecz w czwartek podpisała wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej. Krok ten rozłościł Rosję, której 1500 żołnierzy stacjonuje w Naddniestrzu, separatystycznym rejonie na wschodzie Mołdawii.

Blinken spotkał się w Kiszyniowie także z prezydent Sandu, byłą ekonomistką Banku Światowego, która doszła do władzy w 2019 roku; wygrała wybory obiecując ściślejsze związki z Zachodem.

Na zakończenie swej wizyty w Kiszyniowie Blinken wziął udział w konferencji prasowej, na której powiedział, że USA wspierają europejskie aspiracje Mołdawii; podkreślił jednocześnie, że kwestia ta leży po stronie tego kraju i członków Unii Europejskiej.

Dodał, że bardzo istotne dla utrzymania suwerenności i niezależności Mołdawii jest bezpieczeństwo energetyczne.