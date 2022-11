Mołdawia: Służby: protesty w Kiszyniowie służą destabilizacji sytuacji w kraju przez Kreml; udaremnimy je

Minister spraw wewnętrznych Mołdawii Ana Revenco i szef służb wywiadowczych tego kraju Alexandru Musteata ogłosili w poniedziałek, że protesty w Kiszyniowie są inspirowane przez Kreml i służą destabilizacji sytuacji w ich kraju.

Szefowa MSW wyjaśniła, że regularnie prowadzone od września w stolicy Mołdawii demonstracje są inspirowane przez Rosję.

"Ich stawką jest obalenie naszego porządku konstytucyjnego i ustanowienie w Kiszyniowie władzy Moskwy" - stwierdziła Revenco, zapewniając, że władze Mołdawii udaremnią te działania.

Podobną opinię wyraził w poniedziałek w mediach również Musteata, dyrektor mołdawskiej Służby Informacji i Bezpieczeństwa (SIS). Stwierdził, że choć obywatele mają prawo do udziału w manifestacjach, to jednak służby nie dopuszczą do ich eskalacji.

"W ostatnim czasie nastąpiła zmiana w zachowaniu demonstrantów, którzy od pokojowych protestów przeszli do manifestacji z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. (…) SIS wspólnie z policją podejmą wszelkie środki, aby zapobiec tym działaniom", powiedział Musteata.

Dodał, że z informacji mołdawskich służb wynika, że próby destabilizacji kraju mają związek z prowadzoną przez Rosję wojną na Ukrainie.