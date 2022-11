Mołdawia: Szef służb: za włamaniami na konta polityków w sieci Telegram stoi zapewne FSB

Szef służb wywiadowczych Mołdawii (SIS) Alexandru Musteata ocenił, że za notowanymi w ostatnim czasie włamaniami na konta mołdawskich polityków prawdopodobnie stoi rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB). Do włamań doszło w czasie nasilonej kampanii dezinformacyjnej Kremla - wskazał w rozmowie ze stacją Pro TV.

Musteata zaznaczył, że w związku z trwającą rosyjską inwazją na Ukrainę również jego kraj stał się celem działań Moskwy, które polegają na próbie destabilizacji państwa.

"Z punktu widzenia kontrwywiadu informacja jest główną bronią (…), a mając dostęp do konta na Telegramie, można stworzyć określoną narrację. A wtedy trudno udowodnić, co jest prawdą, a co nie" - stwierdził Musteata.

W październiku dziennik "Washington Post" podał, powołując się na źródła w ukraińskich i zachodnich służbach wywiadowczych, że prorosyjska partia Sor celowo organizuje w Kiszyniowie blokady służące destabilizacji Mołdawii. Gazeta napisała, że założyciel tego ugrupowania Ilan Sor jest domniemanym agentem rosyjskiej służby FSB.

W poniedziałek Trybunał Konstytucyjny w Kiszyniowie poinformował, że otrzymał od rządu Mołdawii zapytanie dotyczące możliwości delegalizacji partii Sor.