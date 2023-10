Mołdawia: W Kiszyniowie czwarta edycja Platformy Wsparcia dla Mołdawii w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie

We wtorek w stolicy Mołdawii Kiszyniowie zorganizowano międzynarodowe forum o nazwie Platforma Wsparcia dla Mołdawii z udziałem ponad 30 delegacji zagranicznych. Kraje zachodnie oferują Kiszyniowowi pomoc finansową, a także wsparcie dla reform oraz integracji z Unią Europejską.

M.in. Francja zadeklarowała dodatkową pomoc finansową w wysokości 200 mln euro, a Niemcy - 95 mln euro. Jak odnotował portal Newsmaker, wsparcie w wysokości 9 mln funtów szterlingów zapowiedziała podczas konferencji także Wielka Brytania.

Oferując Mołdawii pomoc, w tym na jej drodze do Unii Europejskiej, przedstawiciele państw zachodnich wskazywali na zagrożenia i ryzyka związane z wojną, którą Rosja toczy przeciwko sąsiadującej z Mołdawią Ukrainie, ale także podkreślali potrzebę reform.

"Platforma pomagała nam przyczynić się do spójności społecznej, gdy tuż obok szalała wojna. Pomogła nam przezwyciężyć kryzys humanitarny (...), mieć włączono światło i ogrzewanie, poradzić sobie z rosnącymi cenami, uporać się z (rosyjskim) szantażem gazowym, utrzymać działanie gospodarki, a także skupić się na rozpoczętych reformach i przystąpieniu do UE" - mówiła prezydent Maia Sandu.

"Platforma ta udowadnia, że nasz kraj ma przyjaciół, którzy wspierają pokój, stabilność, rozwój i europejską drogę Republiki Mołdawii" - mówił mołdawski szef MSZ Nicu Popescu, podkreślając, że dzięki wsparciu Zachodu "udało się przez ostatnie półtora roku opanować i uniknąć kilku kryzysów", w tym dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego.

Minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna podkreśliła, że rosyjskie bombardowanie ukraińskiej infrastruktury energetycznej może mieć wpływ także Mołdawię. Część francuskiej pomocy ma być przeznaczona na modernizację sektora energetyki. Niemieckie środki mają pomóc m.in. w działaniach agend ONZ na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

"Mołdawia w dalszym ciągu jest narażona na skutki wojny Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, a Platforma Wsparcia dla Mołdawii ma pomóc odpowiedzieć na te wyzwania" - mówił wysłannik rządu rumuńskiego Mircea Abrudean.

Moldova Support Platform to inicjatywa, którą powołały w ubiegłym roku, na tle rosyjskiej agresji na Ukrainę, Francja, Niemcy i Rumunia. Wtorkowe spotkanie w Kiszyniowie to czwarta edycja platformy wspierającej Mołdawię w obliczu wojny toczącej się na Ukrainie oraz jej wysiłków na drodze do UE. Celem spotkania jest wsparcie Mołdawii na trzech głównych kierunkach - pomocy budżetowej, infrastrukturalnej i energetycznej.