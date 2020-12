Mołdawia: W Kiszyniowie protest zwołany przez Sandu przeciwko Dodonowi

Protest na rzecz przyspieszonych wyborów, wyrażający zarazem sprzeciw wobec polityki obecnego prezydenta i sterowanych przez niego sił w parlamencie rozpoczął się w niedzielę w Kiszyniowie. Do udziału w nim wezwała prezydent-elekt i szereg mołdawskich partii.

"Dodon jest gorszy niż Covid" - mówili przedstawiciele partii opozycyjnych, cytowani przez portal Newsmaker.md. Zdaniem Sandu i jej zwolenników polityka Dodona i wspierających go sił jest tak zła, że konieczny jest protest, nawet w warunkach epidemii.

Do udziału w niedzielnym proteście wezwała obywateli prezydent-elekt Maia Sandu, liderka partii Działania i Solidarności a jej apel poparło kilka partii politycznych, w tym Nasza Partia, Platforma Godność i Prawda oraz inne siły.

Głównym postulatem uczestników protestu, którzy zebrali się przed południem w centrum Kiszyniowa, jest doprowadzenie do przyspieszonych wyborów do parlamentu, który obecnie jest kontrolowany przez socjalistów Dodona (formalnie nie stoi on na czele partii, gdyż pełni urząd prezydenta) w koalicji z partią Szor i deputowanymi - "migrantami".

Zwolennicy rozpisania przyspieszonych wyborów argumentują, że ze względu na zawirowania polityczne i migracje posłów obecny parlament nie odzwierciedla wyników wyborów z 2019 r.

Bezpośrednim impulsem do zwołania protestu było to, że w czwartek większość parlamentarna w pośpiechu przegłosowała, naruszając szereg procedur, ustawy budżetowe i odebrała prezydentowi kontrolę nad służbami specjalnymi. Ponadto socjaliści wnieśli do parlamentu ustawy, które nadają pół-oficjalny status językowi rosyjskiemu oraz zezwalają na retransmisję treści rosyjskich telewizji.

Sandu nazwała ustawę o służbach "uzurpacją władzy", jej partia zapowiedziała zaskarżenie uchwalonych ustaw. W czwartek odbył się w Kiszyniowie duży protest zwolenników Sandu.

Według analityków działania Dodona i socjalistów były do przewidzenia, a obecny prezydent, który 24 grudnia odchodzi z urzędu walczy w ten sposób o swoją pozycję, m.in. próbując przekonać do siebie swoich kolegów z partii, którzy wkrótce będą wybierać na zjeździe swojego lidera.

Ponadto, jak uważają eksperci, działania Dodona mogą mieć na celu zademonstrowanie Moskwie, z którą jako prezydent pozostawał w bliskich relacjach, że wciąż może być adwokatem jej interesów w mołdawskiej polityce.

