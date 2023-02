Dla Polaków solidarność i umiłowanie wolności to nie pusty slogan, ale geopolityczna koncepcja - jeden z kluczowych filarów polityki zagranicznej. Jest dumą, ale też obowiązkiem, dlatego w końcu lutego 2022 r. Polacy otworzyli domy dla ukraińskich uchodźców - pisze wicepremier Piotr Gliński w artykule dla mołdawskiej agencji prasowej Infotag, który ukazał się w piątek w rocznicę rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Infotag opublikował tekst wicepremiera Glińskiego obok artykułów autorstwa premiera Mateusza Morawieckiego i historyka, profesora Wojciech Roszkowskiego.

"Dla Polaków solidarność i umiłowanie wolności to nie pusty slogan, ale geopolityczna koncepcja - jeden z kluczowych filarów polityki zagranicznej. Jest dumą, ale też obowiązkiem. Kiedy w końcu lutego 2022 roku media obiegły zdjęcia z polskich granic, dworców, miast, miasteczek i dróg, kiedy dotknięci wojną Ukraińcy - kobiety, dzieci, ludzie starsi - szeroką rzeką napływali do naszego kraju, kiedy Polacy otworzyli przed nimi swoje domy, kiedy dzień i noc wolontariusze, społecznicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz lokalnych i centralnych, polskie służby, ludzie biznesu i zwykli obywatele wspierali uchodźców, organizowali dla nich pomoc, noclegi, zaopatrzenie w żywność, opiekę, pracę" - pisze wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego.

"Świat patrzył na to z wielkim zdumieniem. Świat nie znał przecież polskiej historii, nie wiedział, że wolność i doświadczenie wspólnoty są wartościami dla Polaków najważniejszymi. Że wobec bezprzykładnej zbrodniczej agresji na kraj, z którym mamy historyczne rachunki krzywd, najważniejsza jest solidarność w obronie wartości. A przecież taka postawa cechuje Polaków od pokoleń" - pisze prof. Gliński.

Z kolei premier Morawiecki pisze w swoim tekście dla Infotag, że to Rosja napędza światowy kryzys gospodarczy, deputinizacja to warunek suwerenności Europy, odbudowa Ukrainy oznaczać będzie wzmocnienie Europy. Sporo miejsca Morawiecki poświęca także europejskiej solidarności. "Ta wojna już zmieniła Europę. Rosja, atakując Ukrainę, liczyła, że kraje Zachodu nie wybudzą się z geopolitycznej śpiączki, w którą zapadły przed laty, wierząc naiwnie w mit +końca historii+. Rosja popełniła błąd. Chciała nas podzielić, a my zjednoczyliśmy się bardziej niż kiedykolwiek" - stwierdza szef rządu.

Prof. Roszkowski pyta w eseju "Wolność jest niepodzielna", dlaczego na Zachodzie tak trudno jest zrozumieć determinację Ukraińców. Tłumaczy, że rozpoczęta rok temu rosyjska agresja przeciw Ukrainie ponownie ujawniła różne hierarchie wartości w Europie.

"Wiele osób na Zachodzie zastanawia się, skąd bierze się wśród Ukraińców i ich wschodnioeuropejskich sąsiadów tak szaleńcze umiłowanie wolności. Samo to pytanie nasuwa podstawową refleksję nad tym, na ile Europejczycy naprawdę się rozumieją. Dlaczego o sytuacji w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii przeciętny mieszkaniec Polski, Litwy czy Rumunii wie więcej niż przeciętny Niemiec, Francuz czy Anglik o Polsce, Litwie czy Rumunii? (…) Czy to tylko odległość sprawia, że na Zachodzie nie rozumie się determinacji Ukraińców ani ofiarnej pomocy Polaków mimo trudnej, a nawet krwawej historii relacji polsko-ukraińskich?" - pyta prof. Roszkowski.

Najnowsza odsłona projektu "Opowiadamy Polskę światu" realizowana jest przez Instytut Nowych Mediów, wydawcę miesięcznika "Wszystko co Najważniejsze", przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty projektu "Opowiadamy Polskę światu" opublikowane są (we wszystkich językach realizacji projektu) na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.