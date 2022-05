Mołdawia: Władze zatwierdziły pomoc dla Ukrainy o równowartości 3,3 mln euro

Władze Mołdawii zatwierdziły w środę pomoc materialną dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy w wysokości ponad 66 mln lei mołdawskich, czyli równowartość 3,3 mln euro.

Decyzja o wsparciu Ukrainy przez jeden z najbiedniejszych krajów Europy zapadła podczas popołudniowego posiedzenia komisji ds. sytuacji wyjątkowych mołdawskiego parlamentu.

Zgodnie z zatwierdzoną darowizną pomoc Ukrainie zostanie wypłacona z dwóch źródeł: budżetu MSW Mołdawii oraz budżetu ministerstwa zdrowia tego kraju.

W kwocie, jaką Kiszyniów przekaże Kijowowi, znajdą się m.in. środki, które Mołdawia otrzymała od instytucji międzynarodowych na zarządzanie kryzysem uchodźczym.

Od wybuchu wojny na Ukrainie napłynęło z tego kraju do Mołdawii ponad 400 tys. uchodźców, z których zdecydowana większość udała się do innych państw. Obecnie w Mołdawii przebywa ponad 80 tys. ukraińskich uciekinierów wojennych, z których 45 tys. to osoby nieletnie.