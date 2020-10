Mołdawia: Wybory prezydenckie: znowu wybór między Rosją i Zachodem

Wybory prezydenckie w Mołdawii ponownie będą starciem obecnego szefa państwa Igora Dodona i byłej premier Mai Sandu. „Tradycyjnie tematem wyborów będzie geopolityka, czyli wybór między Rosją i Zachodem” – mówi PAP Kamil Całus z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Pierwsza tura wyborów odbędzie się w niedzielę. W poprzednich wyborach w 2016 r. Dodon pokonał Sandu w drugiej turze, zdobywając 52,16 proc. głosów.

"Tradycyjnym tematem wyborów w Mołdawii jest geopolityka i także tym razem tego się nie udało uniknąć. Są dwie dominujące opcje polityczne i dwóch kandydatów - nieformalny lider socjalistów Igor Dodon, który reprezentuje opcję prorosyjską, i Maia Sandu, była premier, liderka Partii Działania i Solidarności, która jest twarzą opcji prozachodniej" - mówi Całus. "Najpewniej to oni, już po raz drugi, staną naprzeciwko siebie w drugiej turze wyborów" - dodaje.

Dodon jest postrzegany jako polityk prorosyjski, przy czym Całus zaznacza, że jego alians z Rosją ma charakter sytuacyjny. "Jest on przede wszystkim zorientowany na siebie. To nie jest żaden ideowy prorosyjski patriota, który chce zrealizować w Mołdawii wizję rosyjskiego świata" - mówi ekspert.

"Była premier Maia Sandu to inny przypadek. Reprezentuje opcję prozachodnią, jest też znana i dobrze postrzegana na Zachodzie" - dodaje.

Analityk podkreśla, że ze względu na bardzo ograniczone prerogatywy prezydenta w mołdawskim systemie politycznym, obecna elekcja ma znaczenie przede wszystkim jako "przygrywka do wyborów parlamentarnych".

"Prezydent jest widoczny, więc może się stać lokomotywą lub kulą u nogi dla swojego ugrupowania. Innymi słowy, jeśli wygra Dodon, to wzmocni socjalistów, jeśli wygra Sandu, skorzysta na tym jej partia" - mówi rozmówca PAP.

Jest to o tyle ważne, że Mołdawię najpewniej czekają w przyszłym roku przedterminowe wybory do parlamentu. "Obecna koalicja socjalistów i demokratów nie ma stabilnej większości. Dochodzi do tego szereg innych czynników, będących efektem zawirowań na mołdawskiej scenie politycznej w ostatnich miesiącach" - tłumaczy ekspert.

Z problemami, pogłębionymi przez epidemię koronawirusa, zmaga się także gospodarka mołdawska. "PKB w ciągu pierwszego półrocza spadł o 7 proc., załamał się eksport. Rząd walczy obecnie o dofinansowanie od MFW i UE, które tradycyjnie są warunkiem domknięcia się mołdawskiego budżetu" - podkreśla Całus.

W przeliczeniu na milion mieszkańców koronawirusem zaraziło się w Mołdawii ponad 27 tys. osób. Fatalnie wyglądają statystyki śmiertelności - według danych z czwartku w Mołdawii odnotowano ogółem 1729 zgonów (od początku epidemii), czyli trzykrotnie mniej niż ogółem w Polsce. Przy czym liczba ludności jest piętnaście razy mniejsza niż Polsce.

"Sytuacja epidemiczna w Mołdawii jest bardzo zła, ale ta kwestia nie wpłynie tak mocno na przebieg wyborów" - prognozuje analityk.

"Specyfika tego kraju polega na tym, że żyje on w stanie permanentnego kryzysu i społeczeństwo jest z tym stanem oswojone" - dodaje. "Oczywiście, pandemia uderzyła w gospodarkę, ale Mołdawianie są przyzwyczajeni do częstych wstrząsów gospodarczych" - konstatuje.

Całus wskazuje, że ponieważ wielu Mołdawian pracuje za granicą, głównym problemem jest to, co dzieje się z gospodarkami np. Włoch czy Francji.

Sytuacja pandemiczna może jednak wpłynąć na mobilizację diaspory. "W trakcie wyborów prezydenckich w 2016 r. głosy Mołdawian przebywających za granicą stanowiły ponad 15 proc. wszystkich oddanych na Sandu (w przypadku Dodona z komisji zagranicznych pochodziło jedynie 2,3 proc. głosów)" - czytamy w przedwyborczej analizie OSW.

Kolejny problem to głębokie podziały i rozczarowanie klasą polityczną jako taką. "Ludzie są bardzo zmęczeni i dlatego mówi się, że będą to jedne z mniej aktywnych wyborów. Jest coraz mniej nadziei, że coś może się zmienić" - wyjaśnia analityk.

Odbija się to w innych sondażach - poparcia dla zjednoczenia z Rumunią. "Obecnie wzrosło ono do co najmniej 30 proc., podczas gdy jeszcze pięć lat temu 15 proc. byłoby uznane za bardzo duże. To dużo mówi o nastawieniu obywateli i ich stosunku do mołdawskiej państwowości" - podkreśla ekspert OSW.

Justyna Prus