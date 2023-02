Mołdawia zmienia premiera. To szansa na wyrwanie się z uścisku Rosji

Premier Mołdawii Natalia Gavrilita 10 lutego podała się do dymisji. Dotychczasową szefową rządu zastąpi Dorin Recean. To doradca ds. bezpieczeństwa prezydent kraju Mai Sandu.





Mołdawia ciągle w uścisku energetycznym Moskwy, ale na horyzoncie widać uniezależnienie.

Sondaże wykazują na duże przywiązanie do... idei Putina.

Zmiana premiera ma przyspieszyć procesy dostosowawcze do standardów unijnych.

Mołdawia to była radziecka republika. W separatystycznym, względem samej Mołdawii, Naddniestrzu stacjonują rosyjscy żołnierze. Formalnie to siły pokojowe.

Mołdawia zmaga się z deficytami energii elektrycznej

Mołdawia boryka się z deficytem prądu. To efekt rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, skąd do tej pory płynęła energia także do Mołdawii. W ubiegłym roku krajem szarpały liczne protesty ludzi niemogących się pogodzić z wysoką inflacją. Szczególnie rosły ceny gazu, który do tej pory był dostarczany z Rosji. Gazprom w praktyce przestał dostarczać surowiec do Mołdawii. W ubiegłym roku Unia Europejska przyjęła natomiast wniosek Kiszyniowa o rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii. Jednocześnie od roku 2020 krajem rządzi proeuropejska prezydent Maia Sandu. Wiosną ubiegłego roku, już po ataku wojsk Putina na Ukrainę, trwały spekulacje, że agresja rosyjska dotknie też Mołdawię. Kraj ten dysponuje raptem niecałymi 4 tysiącami słabo uzbrojonych żołnierzy.

Prezydent Sandu przyjęła dymisję pani premier. Pełniła ona funkcję premiera od 6 sierpnia 2021 roku. Doniesienia o możliwej dymisji Gavrility krążyły po tamtejszych mediach już kilka dni wcześniej. O nowej sytuacji w Republice Mołdowy (Mołdawii) rozmawiamy z tamtejszym parlamentarzystą, a zarazem jednym z najbardziej znanych tam analityków politycznych, Oazu Nantoi.

Premier Mołdawii wraz z całym gabinetem podała się do dymisji

Jakie są okoliczności odejścia ze stanowiska dotychczasowej pani premier? Czy nie ma zagrożenia, iż Rosjanie korzystając z odejścia premier, spróbują w Mołdowie zorganizować prorosyjski zamach stanu?

Rosja próbuje prowokować chaos w Mołdowie. Czyni to między innymi poprzez swoich agentów wpływu. Nasze władze są jednak doskonale rozeznane, kto jest tym rosyjskim agentem wpływu. Staramy się więc ich działania neutralizować. Próby destabilizacji sytuacji wewnętrznej szczególnie widać w autonomicznej części Mołdowy – Gagauzji. Tam jest wielu zwolenników „ruskiego miru”.

Tę zimę Mołdowa przeżywa bez rosyjskiego gazu. To dzięki pomocy europejskich instancji. Tym sposobem mogliśmy pokazać, że można żyć bez rosyjskiego gazu. Bardziej skomplikowana jest sytuacja z elektrycznością. Do tej pory funkcjonował schemat: Gazprom przekazuje bezpłatnie gaz do Naddniestrza, jego lwia część jest przekazywana do Kuczergańskiej elektrowni - niezgodnie z mołdawskim prawem sprywatyzowanej na rzecz rosyjskiego „Interao”. Potem elektryczność, już za pieniądze, jest transferowana do prawobrzeżnej części Mołdowy. Próby zakupu energii w Rumunii okazały się dla nas zbyt drogie. Rosyjska energia elektryczna to w tej chwili jedyny element zależności kraju od Moskwy.

Władze centralne Mołdowy starają się też podejmować dyskusje programowe z władzami autonomii Gagauzji. Chyba z efektami, bo publicznych wystąpień prorosyjskich tam obecnie nie widać. Oczywiście w Naddniestrzu stacjonuje armia rosyjska, ale te wojska to głównie miejscowi, którzy przyjęli rosyjskie obywatelstwo. Nabór z Rosji praktycznie ustał, w maju 2015 roku, gdy Ukraina zerwała umowę o transportach wojskowych do tego regionu. Tym sposobem Rosja utraciła możliwość rotacji swoich sił zbrojnych w Naddniestrzu. Tranzyt przez lotnisko w Kiszyniowie jest bowiem również ograniczany przez władze Mołdowy. Obecnie 70 proc. wojaków rosyjskich w Naddniestrzu to osoby urodzone i mieszkające w tym regionie. Wielu z nich nigdy nie było w Rosji. Oni nie mają najmniejszej ochoty wojować i umierać za Putina. Dane o nastrojach tej armii są znane władzom w Kiszyniowie. Część z tych żołnierzy, po 24 lutego ubiegłego roku, zerwała kontrakty z armią rosyjską i uciekła na prawy brzeg Dniestru, na tereny kontrolowane przez władze w Kiszyniowie. Nasilenie tego procederu zauważyliśmy, gdy w Naddniestrzu rozległy się głosy, iż możliwa tam będzie mobilizacja do rosyjskiej armii. Jednocześnie wiele osób mieszkających w separatystycznym regionie zaczęło składać wnioski o przyznanie im obywatelstwa Mołdowy. To zjawisko jest zresztą zauważalne od momentu, gdy kilka lat temu obywatele Mołdowy dostali możliwość bezwizowego wjazdu do krajów Unii Europejskiej.

Bardzo nas interesuje też sytuacja wokół Odessy. Gdy Rosja zajęła Wyspę Węży i szykowała się do desantu w południowej Ukrainie, to był dla nas sygnał, że Moskwa chce rozpocząć także akcję w kierunku Gagauzji, gdzie silne są tendencje proputinowskie. Uspokojenie nastąpiło, gdy Rosjanie zostali wypchnięci z Wyspy Węży. Potem widzieliśmy, co się stało z krążownikiem Moskwa. Widać więc, że gwarancją bezpieczeństwa Mołdowy jest klęska militarna Rosji w Ukrainie.

Jakie można teraz snuć prognozy odnośnie przyszłości kraju? Rosyjska propaganda głosi, że Mołdawianie są przeciw władzy, która stara się wprowadzać w życie reformy dostosowujące system prawny kraju do porządków panujących w Unii Europejskiej.

Jednym z argumentów za zmianą premiera było to, że jej następca ma większe doświadczenie w kwestii bezpieczeństwa kraju. Był to bowiem członek Rady Bezpieczeństwa kraju, przy prezydent Mai Sandu.

Trzeba także patrzeć na wyniki badań socjologicznych. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku 17 proc. badanych twierdziło, że Putin broni Donbas przed agresją Ukrainy, a ponad 15 proc. stwierdziło, że Putin w Ukrainie walczy z faszyzmem. To oznacza, że przegraliśmy wojnę informacyjną. To, że zamknęliśmy możliwość nadawania kilku kanałom rosyjskiej TV nie może od razu zmienić świadomości ludzi. Bo nasz kraj całe dziesięciolecia był w „polu rażenia” rosyjskich telewizji. Obecnie można jednak powiedzieć, że większość Mołdawian popiera kurs na wstąpienie kraju do Unii Europejskiej. Siłę nam daje liczna diaspora mołdawska w krajach europejskich. Tam absolutny priorytet mają nastroje prounijne i antyputinowskie. Rosja jednak ciągle znajduje kanały do finansowania antyeuropejskiej opozycji. Ponieważ oficjalnymi kanałami tego robić nie można, to używana do tego jest struktura opłat w kryptowalutach.

Agresja Rosji zmieniła nastawienie do problemu Naddniestrza

Czy obecnie ciagle aktualna jest kwestia Naddniestrza? Jak wyglądają spory wokół tego quasi-państwa?

Agresja rosyjska radykalnie zmieniła nastawienie do problemu Naddniestrza. Region ten praktycznie znalazł się w izolacji. 28 lutego ubiegłego roku Ukraina zamknęła ponad 400 kilometrów granicy Naddniestrza. Rosja nie może więc tam bezpośrednio wpływać na sytuację. Chamskie, antymołdawskie oświadczenia Sergeja Ławrowa czy jego rzeczniczki Marii Zacharowej mają coraz mniejszy wpływ na nastroje. Bardzo ważne jest, że Unia Europejska nie stawia rozwiązania kwestii Naddniestrza jako warunku rozpoczęcia rozmów członkowskich. Przyjęliśmy więc scenariusz „pełzającej” europeizacji Naddniestrza. Głównie jest to pokazywanie sukcesu nowych krajów członkowskich. O tym, jak to robić, dyskutujemy ciągle w parlamencie.

Trwają też ogólnonarodowe konsultacje dotyczące korzyści z „europeizacji” kraju. Wypowiadają się w tej sprawie publicznie eksperci. Równolegle trwa opracowywanie dokumentów akcesyjnych. Nie jest to jednak proste. Szczególnie trudno idzie nam reformowanie wymiaru sprawiedliwości i dostosowywanie go do standardów unijnych. Ciągle też trwają ciche negocjacje w sprawie reintegracji Naddniestrza. Tu jednak postępów nie widać. Kluczem do integracji jest stopniowy demontaż struktur reżimu separatystów. Następnym krokiem byłaby demokratyczna integracja dwóch terytoriów i ludzi tu mieszkających. Jednym z elementów integracji wydaje się konieczność demilitaryzacji regionu. To będzie bardzo trudne do realizacji. Bo elementem tej demilitaryzacji musiałoby być także wyprowadzenie kontyngentu rosyjskiego. Może po zwycięstwie Ukrainy będzie z tym łatwiej.

Ciągle jednak nie mówi pan jednoznacznie o przyczynach zmiany na stanowisku premiera. Czy nie oznacza to osłabienia proeuropejskiego kursu?

W żadnym wypadku. Zakładamy, że czynimy to właśnie w celu przyspieszenia prac nad „europeizacją” Mołdowy. Całej Mołdowy! Elementem tego przyspieszenia będzie także położenie większego nacisku na przeciwdziałanie prowadzonej przez Rosję propagandowej wojny hybrydowej. Potrzeba do tego wykwalifikowanych dziennikarzy oraz dużej ilości środków. Te, mamy nadzieję, dostaniemy z Brukseli.