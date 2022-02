MON: w Kwaterze Głównej NATO rozmowa Mariusza Błaszczaka z minister obrony Niemiec

W Brukseli w Kwaterze Głównej NATO trwa rozmowa szefa MON Mariusza Błaszczaka z minister obrony Niemiec Christine Lambrecht, tematem spotkania jest bezpieczeństwo europejskie oraz dialog w kontekście sytuacji wokół Ukrainy - przekazał w czwartek polski resort obrony.

"W Brukseli w Kwaterze Głównej NATO trwa rozmowa ministra Mariusza Błaszczaka z minister obrony Niemiec Christine Lambrecht. Głównym tematem spotkania jest bezpieczeństwo europejskie oraz dialog w kontekście sytuacji wokół Ukrainy oraz współpraca dwustronna" - przekazał na Twitterze MON.

W środę wieczorem szef brytyjskiego wywiadu wojskowego gen. Jim Hockenhull powiedział, że Rosja nadal rozbudowuje swój potencjał wojskowy na granicach z Ukrainą, co przeczy jej twierdzeniom o wycofywaniu wojsk. Również szef estońskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Mikk Marran tego samego dnia przekazał, że Rosja kontynuuje przemieszczanie swoich wojsk w kierunku granicy z Ukrainą i prawdopodobnie przeprowadzi ograniczony atak militarny na ten kraj

W czwartek wysoki rangą przedstawiciel administracji USA powiedział, że rosyjska zapowiedź wycofania części sił okazała się fałszywa, nad granicę z Ukrainą przerzucono kolejne 7 tys. żołnierzy. Dodał, że Rosja intensyfikuje rozsiewanie dezinformacji na temat rzekomych zagrożeń dla Rosjan w Donbasie.

Ministerstwo obrony Rosji podało w czwartek, że "po zakończeniu planowych ćwiczeń" wracają do garnizonów oddziały armii pancernej Zachodniego Okręgu Wojskowego Rosji, a także oddziały z zaanektowanego Krymu. "Eszelon wojskowy ze sprzętem oddziałów armii pancernej Zachodniego Okręgu Wojskowego wyruszył do punktu stałej dyslokacji po zakończeniu planowych ćwiczeń" - podano w komunikacie. Dodano w nim, że czołgi i inne pojazdy gąsienicowe zostaną przewiezione koleją "na odległość około tysiąca kilometrów". Miejsca ćwiczeń nie podano. Do Zachodniego Okręgu Wojskowego należą regiony europejskiej części Rosji wraz z Moskwą i Petersburgiem, a także graniczący z Polską obwód kaliningradzki.