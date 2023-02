Monachium: Brytyjski premier Sunak: teraz musimy podwoić wsparcie dla Ukrainy

Brytyjski premier Rishi Sunak wezwał w sobotę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa do podwojenia wsparcia dla Ukrainy oraz do skoordynowania strategii wojskowej, by wygrała wojnę i strategii politycznej, by wygrała pokój.

"Teraz jest moment, by podwoić nasze wsparcie wojskowe. Kiedy Putin zaczynał tę wojnę, obstawiał, że nasza determinacja osłabnie. Nawet teraz obstawia, że stracimy odwagę. Ale udowodniliśmy mu, że się mylił wtedy, i udowodnimy mu, że myli się teraz" - powiedział brytyjski premier.

Sunak, wskazując na rekordowy poziom pomocy wojskowej udzielonej przez sojuszników Ukrainy w zeszłym roku, w tym tego o wartości 2,3 mld funtów od Wielkiej Brytanii, zaznaczył, że choć wspólne wysiłki przekładają się na sytuację na polu walki, teraz jest moment, aby podwoić wsparcie. Podkreślił, że poziom wsparcia, jaki został udzielony w zeszłym roku musi być wyrównany, ale nie w ciągu kilku miesięcy, lecz tygodni.