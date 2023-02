Monachium: Pierwsze od incydentu z balonem szpiegowskim spotkanie szefów dyplomacji USA i Chin

Sekretarz stanu USA Antony Blinken spotkał się w sobotę w kuluarach Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa z szefem dyplomacji Chin Wangiem Yi - poinformował amerykański Departament Stanu.

Jego rzecznik przekazał w komentarzu do spotkania, że w jego trakcie szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił, że "już nigdy nie może dojść" do podobnego incydentu. Blinken również ostrzegł chińskiego rozmówcę przed konsekwencjami grożącymi Pekinowi za ewentualne dostarczenie Rosji materialnego wsparcia w wojnie przeciwko Ukrainie oraz podkreślił za prezydentem Joe Bidenem, że Waszyngton nie dąży do "nowej zimnej wojny".

"Spór o balon, który przeleciał nad Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, zanim został zestrzelony na rozkaz prezydenta Bidena, zaszkodził stosunkom dwustronnym i pojawił się w czasie, gdy Zachód bacznie obserwuje reakcję Chin na wojnę na Ukrainie" - przypomniała agencja Reutera.

Wcześniej tego dnia Wang oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie międzynarodowych norm poprzez "histeryczne" zachowanie, które doprowadziło do zestrzelenia balonu. "Wysłanie myśliwca do zestrzelenia balona, to dość niewiarygodne i niemal histeryczne" - powiedział szef chińskiej dyplomacji.

Incydent wpłynął na decyzję sekretarza stanu USA o przełożeniu planowanej wizyty w Pekinie. Podróż - pierwsza od pięciu lat - miała być okazją do ustabilizowania coraz bardziej napiętych stosunków pomiędzy państwami.