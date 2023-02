Monachium: Przewodniczącą KE Ursula von der Leyen: chcemy współdziałać z przemysłem obronnym w celu zwiększenia produkcji amunicji

Unia Europejska zamierza połączyć siły z przemysłem obronnym Wspólnoty, aby przyspieszyć i zwiększyć produkcję amunicji potrzebnej na polu walki na Ukrainie i uzupełnić własne zapasy wojskowe - powiedziała w sobotę w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Przemawiając na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, von der Leyen zasugerowała, że UE powinna zrobić to, co zrobiła podczas pandemii, gdy przygotowywała się do produkcji na dużą skalę szczepionki przeciwko koronawirusowi.

"Moglibyśmy pomyśleć na przykład o zaawansowanych umowach zakupu, które dają przemysłowi obronnemu możliwość inwestowania w linie produkcyjne już teraz, aby były szybsze i aby zwiększyć ilość, którą mogą dostarczyć" - powiedziała von der Leyen.

Podkreśliła, że UE nie może czekać miesiącami i latami na to, by być w stanie uzupełnić własne zapasy wojskowe lub wysłać na Ukrainę amunicję taką jak 155-milimetrowe pociski artyleryjskie.

"To już naprawdę czas, aby przyspieszyć produkcję, i zwiększyć skalę wytwarzania standardowych produktów, których Ukraina desperacko potrzebuje, na przykład standaryzowanej amunicji" - dodała.