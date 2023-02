Monachium: Swiatłana Cichanouska: problemu Białorusi nie można odkładać na później

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska powiedziała podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że "Białoruś nie powinna być problemem do rozwiązania na później" - przekazało na kanale społecznościowym jej biuro.

"Bezpieczeństwo w regionie i w całej Europie zależy od Białorusi. Konieczne jest powstrzymanie pełzającej hybrydowej okupacji Białorusi przez Rosję" - oświadczyła Cichanouska.

W kuluarach konferencji Cichanouska odbyła rozmowy z kluczowymi zachodnimi politykami. Jak podało biuro opozycjonistki, podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem omówiono potrzebę nowej skoordynowanej strategii obrony niepodległości Białorusi, przyszłość bezpieczeństwa w regionie oraz wspólną strategię w obszarze międzymorza, gdzie Białoruś "stanowi kluczowy element bezpieczeństwa".

Biuro Cichanouskiej zakomunikowano również, że zwróciła się ona do Niemiec o to, aby stały się jednym z liderów planowanej "koalicji na rzecz demokratycznej Białorusi", która miałaby zagwarantować przejście od dyktatury do demokracji.

Cichanouska spotkała się również z przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Na swoim kanale w Telegramie przypomniała, że po ich rozmowach w grudniu 2021 roku Komisja Europejska podwoiła wsparcie dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. "Potrzebne są wspólne działania, aby powstrzymać wchłanianie Białorusi przez Rosję" - powiedziała przywódczyni białoruskiej opozycji.

Swiatłana Cichanouska w 2020 roku brała udział w wyborach prezydenckich na Białorusi, stawiając w nich czoła rządzącemu od 1994 roku Łukaszence. Powszechnie uznawanemu za dyktatora przywódcy Białorusi przyznano oficjalnie 80,1 proc. głosów. Cichanouska, według oficjalnych wyników, uzyskała poparcie 10,1 proc. głosujących.

Opozycja uznała te wyniki za sfałszowane, a przez kraj przelały się największe masowe protesty w historii Białorusi. Władze odpowiedziały na nie represjami na wielką skalę. Sama Cichanouska po wyborach była zmuszona przez władze do wyjazdu z kraju.