Monachium: Szef MSZ Ukrainy Kułeba: długotrwały pokój możliwy tylko, kiedy Rosja się zmieni

Długotrwały pokój w przestrzeni euroatlantyckiej jest możliwy tylko, kiedy Rosja się zmieni i nie będzie dłużej stanowić zagrożenia - oświadczył w sobotę podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

Kułeba, występując podczas panelu poświęconego Ukrainie wraz z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i szefową MSZ Niemiec Annaleną Baerbock, mówił, czym dla Ukrainy jest zwycięstwo.

To pełna integralność terytorialna, wypłacenie przez Rosję odszkodowania za wszelkie szkody, pociągnięcie winnych do odpowiedzialności - podkreślił. Co więcej, jak dodał, Rosja musi się zmienić.

Minister wyraził przekonanie, że Ukraina będzie członkiem UE i NATO. "Ale długotrwały pokój w przestrzeni euroatlantyckiej jest możliwy tylko, gdy Rosja nie stanowi zagrożenia" - powiedział.

Jak wskazał, droga do osiągnięcia tego celu jest długa. "Wszystko do tego czasu będzie taką czy inną wojną" - oznajmił Kułeba.