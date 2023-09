Mongolia: Papież: Kościół głosem solidarności z ubogimi, nie milczy w obliczu niesprawiedliwości

Papież Franciszek, składający od piątku wizytę w Mongolii, odwiedził katolicką katedrę świętych Piotra i Pawła w Ułan Bator, gdzie spotkał się z duchowieństwem i pracownikami duszpasterskimi. Cała wspólnotą katolików w tym kraju liczy około 1500 osób. „Kościół ukazuje się światu jako głos solidarności ze wszystkimi ubogimi i potrzebującymi, nie milczy w obliczu niesprawiedliwości i z łagodnością angażuje się w promowanie godności każdej istoty ludzkiej” - oświadczył papież.

Niejedna parafia w wielu krajach ma więcej wiernych niż jest ich w olbrzymiej terytorialnie Mongolii, zamieszkanej przez 3,3 miliona osób. Wśród ludności dominują wyznawcy buddyzmu, a także ateiści.

Papież przyjechał wesprzeć jedną z najmniejszych wspólnot katolickich na świecie i ich duszpasterzy.

W czasie spotkania z biskupami, księżmi, misjonarzami i zakonnikami oraz zakonnicami Franciszek przypomniał, że nowy rozdział w historii Kościoła na tych ziemiach w sercu Azji rozpoczął się w 1992 roku, a więc wkrótce po upadku komunizmu, gdy do Mongolii przybyli pierwsi misjonarze ze Zgromadzenia Niepokalanego Serca Maryi, do których dołączyli następni duchowni.

"W ciągu tych trzydziestu jeden lat obecności w Mongolii, wy, drodzy kapłani, osoby konsekrowane i pracownicy duszpasterscy, zrodziliście liczne i różnorodne inicjatywy charytatywne, które pochłaniają większość waszej energii i odzwierciedlają miłosierne oblicze Chrystusa - Dobrego Samarytanina" - mówił.

Papież dodał: "Jest to jakby wasza wizytówka, która sprawiła, że jesteście szanowani i poważani za liczne dobrodziejstwa, jakie przynieśliście wielu osobom w różnych dziedzinach: od pomocy do edukacji, poprzez opiekę zdrowotną i promocję kultury".

"Pan Jezus, posyłając swoich uczniów na świat, nie posłał ich, aby szerzyli myśl polityczną, ale aby swoim życiem dawali świadectwo o nowości relacji ze swoim Ojcem, który stał się naszym Ojcem" - wskazał papież.

Zaznaczył: "Kościół rodzący się z tego posłania jest Kościołem ubogim, który opiera się jedynie na prawdziwej wierze, na rozbrajającej mocy Zmartwychwstałego, zdolnej do złagodzenia cierpienia zranionej ludzkości".

"Dlatego rządy i instytucje świeckie nie mają się czego obawiać ze strony ewangelizacyjnego działania Kościoła, ponieważ nie ma on do zrealizowania żadnego programu politycznego, ale zna jedynie pokorną moc łaski Bożej oraz Słowo miłosierdzia i prawdy, zdolne do promowania dobra wszystkich" - oświadczył Franciszek.

Zapewnił: "Cały Kościół jest blisko was, waszej wspólnoty, która jest prawdziwie katolicka, to znaczy powszechna, i która przyciąga ku Mongolii sympatię wszystkich waszych braci i sióstr rozproszonych po całym świecie, w wielkiej komunii kościelnej".

Katedra świętych Piotra i Pawła została konsekrowana została niemal dokładnie 20 lat temu, 30 sierpnia 2003 roku. Struktura świątyni nawiązuje do tradycyjnej jurty, namiotu wędrownych ludów mongolskich.

W katedrze obecna była kobieta, która kilkanaście lat temu znalazła w śmieciach drewnianą figurkę Matki Bożej, która została potem umieszczona w katedrze i jest nazywana Matką Nieba. Papież pobłogosławił figurkę.

To było pierwsze spotkanie papieża ze wspólnotą katolicką w Mongolii. W katedrze panował entuzjazm i wzruszenie, że Franciszek przebył tak długą drogę, by odwiedzić wspólnotę Kościoła katolickiego w tym kraju.

Wokół katedry zgromadziło się około 2 tysiące osób.

Z Ułan Bator Sylwia Wysocka