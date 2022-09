Mongolia: Premier Morawiecki w mongolskich mediach: musimy pamiętać o II wojnie, by nie powtarzać błędów z przeszłości

W czasie agresji na Ukrainę pamięć o II wojnie światowej jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej i należy ją pielęgnować, by nie popełniać tych samych błędów - pisze premier RP Mateusz Morawiecki w artykule opublikowanym w czwartek na mongolskim portalu Urug. Przypomina o barbarzyńskiej polityce III Rzeszy wobec Polski, na której terenie hitlerowski reżim dopuścił się najokrutniejszych zbrodni.

"Świadomość tego, że Niemcy zamieniły Polskę w piekło na ziemi, docierała na Zachód niezwykle powoli", podobnie jak wiedza o Holokauście, przekazywana przez Jana Karskiego, nie była pierwotnie przyjmowana przez zachodnich przywódców - przypomina premier.

"To, co spotkało Polskę, i to, co stało się na jej ziemiach w trakcie niemieckiej okupacji, to historia całkowitego wynaturzenia. To na terenie Polski Niemcy dokonywali najbardziej okrutnych zbrodni. To na terenie Polski zbudowali większą część infrastruktury, która posłużyła do jednej z najpotworniejszych zbrodni w dziejach - Holokaustu" - pisze Morawiecki.

Premier zwraca również uwagę, że "współczesna Europa zbudowana jest na pamięci o zwycięstwie nad nazizmem i jednocześnie wstydliwym wyparciu prawdy o bierności w pierwszej fazie wojny", m.in. o tym, że Polska "została zdradzona przez swoich sojuszników". Zdaniem Morawieckiego do tej historii należy obecnie wracać nie tylko po to, by ją wspominać, ale także "by nie popełniać tych samych błędów, co wtedy".

"Przedwojenna Europa wpadła w pułapkę II wojny światowej dlatego, że przez lata nie potrafiła zrozumieć i właściwie ocenić zagrożenia, jakie niosą ze sobą dwie ideologie totalitarne. Sowiecki komunizm i niemiecki nazizm były dla ówczesnych elit politycznych zjawiskami kompletnie nie do pojęcia. Zwłaszcza nazizm i masowa fascynacja Niemców Hitlerem nie mieściły się w granicach europejskiej wyobraźni. W końcu Niemcy przez lata pozostawały wzorem kultury wysoko rozwiniętej, niepodatnej na masowe szaleństwo" - zaznacza polski premier.

To, że doszło do napaści Rosji na Ukrainę, oznacza, że wiele państw zapomniało o lekcji płynącej z XX wieku, a świat stoi w obliczu odradzającego się imperium o skłonnościach totalitarnych - ostrzega Morawiecki.

Tekst został opublikowany wspólnie z polskim miesięcznikiem "Wszystko Co Najważniejsze" w projekcie historycznym z Instytutem Pamięci Narodowej i Polską Fundacją Narodową.