Mongolia: Premier podał się do dymisji po protestach związanych z pandemią koronawirusa

Premier Mongolii Uchnaagijn Churelsuch złożył w czwartek na ręce parlamentu dymisję w następstwie demonstracji w stołecznym Ułan Bator, na których protestowano przeciwko stosowanym przez rząd metodom przeciwdziałania pandemii koronawirusa - poinformowała państwowa agencja Moncame.

Jak głosi oficjalne oświadczenie premiera, czuje on powinność "przyjęcia osobistej odpowiedzialności i zaakceptowania żądania opinii publicznej". Jego rezygnację musi jeszcze przyjąć parlament.

Do ulicznych protestów doszło w Ułan Bator w środę w reakcji na nagranie wideo, pokazujące przewożenie ubranej w koszulę nocną kobiety i jej nowo narodzonego dziecka do placówki kwarantannowej Państwowego Ośrodka Chorób Zakaźnych. Demonstranci piętnowali to jako przejaw braku humanitaryzmu.

Incydent ten wydarzył się w momencie, gdy w Mongolii narasta społeczne niezadowolenie z powodu trudności gospodarczych i kurczenia się rynku pracy. W efekcie najnowszych protestów do dymisji podali się już wicepremier i minister zdrowia - ten drugi wraz z innymi osobami ze swego resortu.

Sytuacja epidemiczna w Mongolii pogorszyła się w ostatnim czasie w związku z zawleczeniem koronawirusa przez przybyłego z Rosji kierowcę. W liczącym 3 mln mieszkańców państwie zarejestrowano dotąd 1584 przypadków nosicielstwa, ale ani jednego zgonu osoby zarażonej.