Mongolia przyzna zezwolenia na pobyt obywatelom Rosji, którzy zechcą pozostać w tym kraju

Władze Mongolii zapowiedziały w piątek, że będą przyznawać zezwolenia na pobyt obywatelom Rosji, którzy zwrócą się do mongolskich władz imigracyjnych o takie zezwolenie. Mongolia jest jednym z krajów, do których Rosjanie uciekają przed mobilizacją na wojnę z Ukrainą.

"Z powodu sytuacji w Rosji obywatele tego kraju masowo wyjeżdżają do naszego kraju" - oświadczył szef Agencji Imigracyjnej Mongolii, Uuganbajar Nergui, cytowany przez portal Centralasia.media. Dodał, że obywatele Rosji przebywający w Mongolii zwracają się do władz tego kraju, wnioskując o pobyt na określony czas.

"W związku z tą sytuacją podjęto decyzję o przyznaniu zezwolenia na pobyt, odpowiedniej kategorii, obywatelom Federacji Rosyjskiej, którzy złożyli taki wniosek" - poinformował.

Od 21 września, gdy w Rosji ogłoszono mobilizację na wojnę z Ukrainą, przez przejście graniczne Altanbulag wjechało do Mongolii 6268 obywateli rosyjskich - przekazał szef agencji imigracyjnej. Dodał, że w dniach 21-29 września br. 748 obywatelom Rosji przedłużono termin pobytu w Mongolii.

Altanbułag jest największym przejściem na granicy mongolsko-rosyjskiej. Regionami Federacji Rosyjskiej graniczącymi z Mongolią są m.in. Tuwa i Buriacja, zamieszkiwane przez mniejszości etniczne: Tuwińczyków i Buriatów. Narody te łączy z Mongołami wspólnota kulturowa i religia - buddyzm.

Były prezydent Mongolii Cachiagijn Elbegdordż wezwał niedawno przedstawicieli tych narodów, by uciekali z Rosji i zapewnił, że Mongolia przyjmie ich z otwartymi ramionami. Od początku inwazji na Ukrainę 24 lutego br. armia rosyjska wysyłała na front w dużej mierze właśnie żołnierzy z peryferyjnych, niesłowiańskich republik Federacji Rosyjskiej, położonych na Kaukazie i w azjatyckiej części kraju.

Po ogłoszeniu poboru dziesiątki tysięcy Rosjan próbują uniknąć powołania do wojska i wyjechać z kraju. Osoby uciekające przed służbą w armii starają się przedostać m.in. do Finlandii, Kazachstanu, Mongolii i Gruzji. Rosjanie nie potrzebują wiz do Mongolii, jeśli pobyt trwa krócej niż 30 dni. Może on zostać przedłużony, przy czym nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180 dni od daty pierwszego przekroczenia granicy.