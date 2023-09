Mongolia: Wietnamczycy: pragniemy, aby papież do nas przyjechał

Naszym marzeniem i pragnieniem jest to, aby papież Franciszek przyjechał do Wietnamu- powiedzieli PAP wierni z tego kraju, którzy w zorganizowanej grupie przybyli do stolicy Mongolii Ułan Bator na niedzielną papieską mszę w obiekcie sportowym Stepowa Arena. Kiedy przed mszą papież witał się z wiernymi, Wietnamczycy wznosili w jego stronę okrzyki zapraszając do ich ojczyzny.

Grupa wiernych z Wietnamu wyróżniała się wśród ponad 2 tysięcy uczestników mszy. Wszystkie kobiety miały jednakowe długie suknie w kolorze ciemnego różu oraz różańce na szyi i tradycyjne kapelusze. Rozdawały je też w prezencie.

"Papież nie boi się odległości i tysięcy kilometrów, pokonuje dalekie dystanse. Bardzo byśmy pragnęli, aby przyjechał do naszego kraju. Pokazuje, że dla niego prawie nic nie jest niemożliwe" - powiedziała PAP kobieta o imieniu Mary.

Wietnam zerwał stosunki dyplomatyczne z Watykanem po zjednoczeniu kraju przez komunistów w 1975 roku.

Do ważnego przełomu, po latach rozmów i pracy dwustronnej grupy roboczej, doszło w lipcu tego roku, przy okazji wizyty prezydenta Wietnamu Vo Van Thuonga u papieża Franciszka. Ogłoszono po niej, że Watykan i Wietnam osiągnęły porozumienie w sprawie statusu i urzędu papieskiego przedstawiciela rezydującego w Hanoi. Na jego mocy reprezentant Stolicy Apostolskiej będzie rezydował w stolicy kraju.

"Porozumienie to nie punkt docelowy, ale nowy początek przeżywany pod znakiem wzajemnego szacunku i zaufania" - powiedział wtedy watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.

Z Ułan Bator Sylwia Wysocka