Mongolia wstrzymuje wszystkie loty do Korei Płd. i blokuje granicę

Mongolia wstrzymała wszystkie loty z Korei Południowej i blokuje swoją granice do 2 marca z uwagi na szerzącą się epidemię koronawirusa, która rozpoczęła się w Chinach - poinformowały w poniedziałek władze tego kraju.

Choć w Mongolii nie doszło do przypadku wystąpienia koronawirusa, w ramach profilaktyki do końca marca zamknięto wszystkie szkoły.

Wcześniej Mongolia zamknęła też wszystkie punkty przekraczania jej granicy z Chinami. Z kolei zawieszenie dostaw węgla z Mongolii do Chin ma obowiązywać do 2 marca.

Chiny poinformowały w poniedziałek o 409 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 150 zgonach, co podnosi bilans ofiar śmiertelnych do 2592 i liczbę zarejestrowanych zakażeń do 77 150 przypadków.