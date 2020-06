Rządząca Mongolska Partia Ludowa wygrała wybory parlamentarne, uzyskując 62 mandaty w 76-osobowym parlamencie - wynika ze wstępnych wyników głosowania przedstawionych w czwartek przez Generalną Komisję Wyborczą. Opozycyjna Partia Demokratyczna zdobyła 11 miejsc.

Jeszcze trzy mandaty przypadły kandydatom niezależnym.

Frekwencja wyniosła 73 proc. Uprawnionych do głosowania było 2 mln wyborców.

"Związana ze Stanami Zjednoczonymi silnym aliansem, wciśnięta między Rosję i Chiny, Mongolia pozostała wierna zasadom demokratycznym i przeprowadziła wybory mimo epidemii koronawirusa" - pisze Reuters. We wszystkich miejscach, gdzie odbywało się głosowanie, ludzie przestrzegali co najmniej 2-metrowego dystansu. Po wejściu do lokalu wyborczego głosujący musieli poddać się zmierzeniu temperatury i zdezynfekować ręce.

W całej Mongolii, której granice pozostają zamknięte od marca, stwierdzono dotąd 215 przypadków zakażenia koronawirusem - wszystkie u osób, który przybyły z zagranicy. W kraju nie odnotowano żadnych zgonów z powodu Covid-19.

Jeśli wstępne rezultaty się potwierdzą, będzie to oznaczać, że po raz pierwszy od prawie trzech dekad tylko jedna partia uzyskała absolutną większość w Wielkim Churale Państwowym. Dotychczas, obie główne partie - Mongolska Partia Ludowa (MPL) czy Partia Demokratyczna (PD), które rządziły krajem na zmianę, zmuszone były mimo wygranej formować gabinety koalicyjne.

Nowy rząd stworzony przez postkomunistów z MPL będzie jednak musiał współpracować z prezydentem Chaltmaagijnem Battulgą, wybranym w 2017 r., który wywodzi się z liberalno-centrowej Partii Demokratycznej - zauważa Associated Press.

Premierem nowego rządu będzie Uchnaagijn Churelsuch stojący na czele gabinetu ministrów od 2017 r. Mimo przytłaczającej większości w parlamencie eksperci spodziewają się trudnej misji, przed której wypełnieniem zostanie postawiony ten polityk. W kraju rośnie niezadowolenie z powodu recesji, zżerającej kraj korupcji i słabej sfery usług.

Przemiany w 3,2-milionowej Mongolii rozpoczęły się w latach 90. wraz z upadkiem komunizmu. W 1992 r. przyjęto nową konstytucję i zmieniono kurs polityczny z zorientowanego na Rosję na proamerykański.

Ostateczne wyniki głosowania spodziewane są w czwartek wieczorem.