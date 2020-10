Morawiecki: bezpieczeństwo źródeł dostaw energii to warunek wstępny stabilności regionu

Bezpieczeństwo źródeł dostaw energii to warunek wstępny stabilności regionu, energia to filar bezpieczeństwa - podkreślał w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnego oświadczenia liderów państw bałtyckich i szefowej KE Ursuli von der Leyen.

Morawiecki dziękował Komisji Europejskiej za współpracę w obszarze energetyki i podpisanie porozumienia, na mocy którego ponad 720 mln euro zostanie przeznaczone na połączenie systemów energetycznych państw bałtyckich z resztą UE.

"Energia jest filarem bezpieczeństwa i filarem współpracy gospodarczej i musimy robić wszystko, żeby realizować wspólnie cele energetyczne" - podkreślał.

Podpisanie umowy określił jako istotny krok, który pomoże przezwyciężyć izolację energetyczną państw bałtyckich.

"W ten sposób pokazujemy solidarność z państwami bałtyckimi - Litwą, Łotwą i Estonią. To także bardzo ważny krok do przodu, jeśli chodzi o współpracę energetyczną. Energia to bardzo istotny czynnik ekonomiczny. Bezpieczeństwo źródeł dostaw energii to warunek wstępny stabilności i siły naszego regionu" - dodał Morawiecki.