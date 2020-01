Morawiecki: chcę, żeby rozwój polskiej gospodarki był mocniej oparty o wysoko zaawansowane technologie

Chcę, żeby rozwój polskiej gospodarki był jeszcze mocniej oparty o wysoko zaawansowane technologie - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki dziennikarzom podczas 50. Światowego Forum Gospodarczego w szwajcarskim Davos.

Szef rządu pytany przez dziennikarzy, jaki jest główny cel jego wizyty w Davos wskazał, że podobnie jak podczas jego wizyty w Japonii, ma wiele spotkań, przede wszystkim biznesowych. "W dobie spowolnienia wokół nas polska gospodarka pędzi na pełnych obrotach i właściwie wszyscy pytają mnie, jakie jest źródło tego sukcesu" - mówił.

"Chciałbym, żeby to źródło sukcesu było jeszcze mocniej oparte o wysoko zaawansowane technologie. O technologie, które przyniosą do Polski nowe miejsca pracy, ale również miejsca pracy, które są wysoko zarabiającymi miejscami pracy. Na tym mi bardzo zależy" - dodał.

Morawiecki nawiązując do wizyty w Japonii zwrócił uwagę, że odbył tam kilkadziesiąt rozmów na tematy gospodarcze, energetyczne i infrastrukturalne. "W Japonii widzimy bardzo dobrego partnera" - mówił. Wskazał przy tym, że jest to trzecia co do wielkości gospodarka świata. "Wysoko zaawansowane technologie są jednym z towarów eksportowych Japonii, chcemy budować wspólne przedsięwzięcia z Japończykami, tak, aby Polska mogła też w przyspieszonym tempie wchodzić na coraz wyższe etapy zaawansowania w naszej technologii, przedsiębiorstwach" - zaznaczył premier.

Morawiecki pytany o zapowiadane wcześnie rozmowy w Davos na temat kupowania zagranicznych firm przez firmy polskie odpowiedział, że "to się dzieje coraz częściej". Jak wskazał, dzisiaj Polacy starają się "repolonizować, starają się ekspandować na cały świat", ale - jak zaznaczył - nie jest to proste, gdyż "wszyscy wspierają swój kapitał".

Zdaniem premiera, między bajki można odłożyć frazę, że kapitał nie ma narodowości. "Wiemy doskonale, że przedsiębiorstwa, te które są wspierane przez państwo, radzą sobie najlepiej i one o tym również coraz lepiej wiedzą, zwracają się do nas o pomoc. Tutaj w Davos również mam kilka spotkań tego typu. Wierzę, że dzięki temu polskie przedsiębiorstwa będą mogły szybciej rozwijać się na całym świecie" - powiedział Morawiecki.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, podczas wizyty w Davos Morawiecki ma odbyć spotkania m.in. z szefami firm: ArcelorMittal, AstraZeneca czy Novartis.

W tegorocznym, jubileuszowym 50. Światowym Forum Gospodarczym, które odbywa się w Davos w dniach 21-24 stycznia pod hasłem "Partnerzy na rzecz zrównoważonego i spójnego świata", udział weźmie niemal 3 tys. osób ze 117 krajów, w tym 53 szefów państw i rządów. Swą obecność zapowiedzieli między innymi prezydent USA Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i brytyjski następca tronu książę Karol.