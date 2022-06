Morawiecki: część rozmów z czeskimi partnerami poświęcona walce z rosnącą inflacją i jej skutkami

Wśród wyzwań, z którymi mierzą się Polska i Czechy jest rosnąca inflacja, więc bardzo ważna część naszych rozmów o gospodarce dotyczyła walki z nią i jej skutkami - mówił w piątek w Pradze premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z czeskim premierem Peterem Fialą.

Morawiecki przebywa w piątek w Pradze, gdzie razem z ministrami bierze udział w polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych dotyczących m.in. energetyki, infrastruktury i obronności.

Premier zaznaczył, że rozmawiał czeskimi partnerami o wydarzeniach w Ukrainie, a także o ich wpływie na sytuację w Polsce i Czechach. Stwierdził, że kraje Europy Centralnej były "często rozgrywane przez innych ponieważ byliśmy być może za mało przezorni i za mało mieliśmy wyobraźni, aby przezwyciężyć drobne różnice zdań i pracować w kierunku wspólnych poglądów i wspólnej polityki w najważniejszych sprawach". Morawiecki ocenił, że teraz jest inaczej.

Stwierdził, że wśród wzywań, z którymi obecnie mierzą się Polska i Czechy jest inflacja, stąd rozmowy dotyczyły walki z nią.

"Obaj zgodziliśmy się co do tego, że wszystkie te ataki, które przypisują inflację działaniom naszych rządów czy płynącym z wewnątrz, są politycznie motywowane i z gruntu błędne, gdyż każdy ekonomista wie, że podstawowym czynnikiem prowadzącym do podniesionej inflacji są wysokie koszty energii, gazu, energii elektrycznej, ropy i inne elementy związane z wojną, także z cenami żywności" - oświadczył szef polskiego rządu.

"Więc to, żeby wspólnie pracować nad remedium, nad skutkami, było bardzo ważną częścią naszych rozmów o gospodarce" - dodał premier.