Morawiecki: dostosowujemy tempo osiągania neutralności klimatycznej do naszych możliwości

Są bogate kraje, które mogą dążyć do neutralności klimatycznej już w latach 30. tego stulecia, ale my dostosowujemy tempo do stanu naszej gospodarki" - podkreślał po zakończeniu pierwszego dnia szczytu UE w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki w rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że na mocy konkluzji szczytu UE Polska będzie mogła przeprowadzić transformację energetyczną tak, żeby była ona "bezpieczna i korzystna gospodarczo".

"Są kraje, które mogą dążyć do neutralności klimatycznej już w latach 30. XXI wieku. To będzie kosztowny proces, ale są to kraje bardzo bogate, takie, które nie doświadczyły komunizmu, gigantycznego spowolnienia gospodarczego i ogromnych strat na skutek nieefektywnego systemu komunistycznego, więc te kraje mogą sobie pozwolić na inne tempo, a my dostosowujemy tempo (transformacji) do stanu naszej gospodarki, do tego na co nas stać, ale także do tego, jaki będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i ile Polska będzie mogła skorzystać z tego funduszu" - mówił szef polskiego rządu.