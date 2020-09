Morawiecki: dziękuję za współpracę w okresie walki z epidemią

Premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z szefem litewskiego rządu Sauliusem Skvernelisem w Wilnie dziękował za współpracę obu krajów w okresie epidemii, która - jak mówił - "zatrzęsła mocarstwami". To, że Polska i Litwa tak dobrze dają sobie radę, jest powodem do dumy - ocenił.

"Chciałbym podziękować za współpracę w tym trudnym okresie walki z epidemią. Tu słowa takie jak kooperacja, koordynacja, uzgodnienia, harmonijna współpraca powinny świadczyć o wszystkim" - powiedział Morawiecki. Pogratulował też Skvernelisowi skutecznej walki z koronawirusem.

"Najgorsze są zawsze te dane o zgonach, o osobach, które od nas odeszły, wiem że na Litwie jest to ok. 90 osób. Patrząc na proporcje do dużo bogatszych od nas państw, jak Niemcy czy Włochy, Hiszpania czy Francja, albo Wielka Brytania, albo Szwecja to ogromny sukces w ochronie życia i zdrowia naszych obywateli" - oświadczył.

"My mamy nieco słabsze parametry, wskaźniki, ale też dużo lepsze niż w zachodniej Europie i dziękuję też za koordynację wszystkich naszych działań w dobie walki z pandemią. Całość tego kryzysu zatrzęsła posadami mocarstw i wielu bardzo silnych państw, więc to, że Litwa i Polska dają sobie tak dobrze radę, (...) jest na pewno powodem do dumy" - ocenił.

Morawiecki dziękował również szefowi litewskiego rządu za bliską współpracę gospodarczą. "Współpracy, której dowody mieliśmy tu przed chwilą, podpisane umowy między państwami, ale także za wspólne dążenia na poziomie UE do podniesienia konkurencyjności naszych państw, wspólną walkę o nasze interesy, chociażby zainicjowany przez pana premiera Skvernelisa pakiet: walka o wolność, swobodę przepływu w sektorze transportowym czyli walka przeciwko dyskryminacyjnym zapisom pakietu mobilnego" - powiedział.

"Tak, Polska dołączy, mogę to tu zadeklarować z Wilna, do wysiłków litewskich w walce o nasze prawa dla naszych przedsiębiorców przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - zapowiedział. Jak mówił, Polska będzie pomagała Litwinom w walce z protekcjonizmem. "Bo zachodnia Europa tym samym chroni swoje rynki przed naszymi przedsiębiorcami, jest to działanie niedopuszczalne. Będziemy walczyli o praworządność, sprawiedliwość na forum instytucji unijnych" - powiedział.