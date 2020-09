Morawiecki: fundusz dla Białorusi - co najmniej 1 mld euro

Fundusz dla Białorusi powinien wynosic na obecnym etapie co najmniej miliard euro – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który wziął w czwartek udział w Wilnie w polsko-litewskich konsultacjach międzyrządowych.

Pytany o warunki, jakie powinny być spełnione, by fundusz został uruchomiony, i jaka kwota powinna się na niego złożyć, Morawiecki powiedział: "Fundusz powinien być znaczący, to znaczy taki, który w obecnej sytuacji białoruskiej gospodarki pozwoli ustabilizować oczekiwania inwestorów, perspektywy zaciągania nowych zobowiązań przez państwo białoruskie, a więc co najmniej wysokości jednego miliarda euro, co najmniej, na tym etapie".

Dodał, że dla rozwoju gospodarczego oprócz mechanizmów stabilizacyjnych "bardzo ważne jest otwarcie się na towary, usługi". "Dlatego Polska zaprasza dziś przedsiębiorców białoruskich, którzy chcą być ze swoją siedzibą na Białorusi, a świadczyć częściowo usługi z Polski, lub się relokować z różnych względów, także tych antywolnościowych, które są przez obecna władzę na Białorusi niestety stosowane".

Premier Litwy Saulius Skvernelis powiedział, że oba rządy mają zatwierdzony plany pomocy dla Białorusi, podając jako przykłady ułatwienia wizowe dla osób prześladowanych na Białorusi, program udzielenia im pomocy lekarskiej, a także stypendia dla studentów.

Zaznaczył, że decyzje w sprawie unijnych sankcji powinny być podejmowane po uzgodnieniach na poziomie regionalnym.

"Powinniśmy pomóc społeczeństwu białoruskiemu, ludziom, którzy chcą poczuć zalety zachodniej demokracji". Wyraził przekonanie, że obecny ruch obywatelski na Białorusi nie wygaśnie sam z siebie. "Białoruś już nie jest taka jak wcześniej" - dodał. Wyraził też nadzieję, że pomysły polskiego premiera na pomoc Białorusi znajdą poparcie w UE.