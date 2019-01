Morawiecki i Merkel: powinniśmy zapobiec twardemu brexitowi

Wspólnymi siłami, przy udziale wszystkich państw UE, powinniśmy starać się zapobiec twardemu brexitowi, czekamy na propozycję premier Theresy May - napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze po rozmowie telefonicznej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Premier na Twitterze podkreślił, że tematem rozmowy było wyjście Wielkiej Brytanii z UE.

"Rozmawiałem dziś z Kanclerz Angelą Merkel na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wspólnymi siłami, przy udziale wszystkich państw UE, powinniśmy starać się zapobiec +twardemu brexitowi+. Czekamy na propozycje, jakie ma przedstawić UE rząd Premier Theresy May" - napisał Morawiecki.



Wcześniej o spotkaniu informowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. W swoim wpisie na Twitterze podkreśliła, że premier Morawiecki i kanclerz Merkel zgodzili się, że najlepszym scenariuszem byłoby wejście w życie porozumienia wynegocjowanego w listopadzie ub.r. przez Unię Europejską i Zjednoczone Królestwo.



We wtorek wieczorem posłowie Izby Gmin przyjęli dwie poprawki do uchwały w sprawie brexitu, sugerujące konieczność znalezienia alternatywnego rozwiązania wobec wynegocjowanego przez rząd May kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Północnej (ang. backstop) i wskazujące zarazem na sprzeciw wobec scenariusza bezumownego wyjścia z UE.



W odpowiedzi May zapowiedziała próbę renegocjacji umowy wyjścia z UE. To zostało jednak natychmiastowo odrzucone przez występującego w imieniu 27 państw członkowskich rzecznika przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.



Gdyby May nie udało się uzyskać żadnych ustępstw ze strony UE, kolejne głosowanie w parlamencie mogłoby dotyczyć trudnego wyboru pomiędzy jej oryginalną propozycją - odrzuconą już raz przez posłów w połowie stycznia - lub wysoce ryzykownym opuszczeniem Wspólnoty bez umowy opartej na porozumieniu stron.



W razie braku uzyskania większości dla umowy proponowanej przez May lub alternatywnego rozwiązania, na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatu o UE Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy w nocy z 29 na 30 marca.



Komisja Europejska natomiast przyjęła na środowym posiedzeniu nowe propozycje awaryjne dotyczące programu Erasmus+, zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego oraz budżetu UE na wypadek twardego brexitu.

