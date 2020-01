Morawiecki: Japonia jest strategicznym partnerem Polski w Azji (aktualizacja)

Japonia jest jednym z głównych partnerów Polski w rejonie Azji i Pacyfiku, naszym partnerem strategicznym - oświadczył w poniedziałek w Tokio premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z Polonią i przedstawicielami środowisk kultury, nauki i biznesu japońskiego.

Uczestników spotkania w polskiej ambasadzie powitał ambasador RP w Japonii Paweł Milewski, który przypomniał, że w 2019 roku obchodzone było 100-lecie nawiązania przez Polskę i Japonię stosunków dyplomatycznych.

"Wizyta pana premiera przypada na samym początku nowego roku i nowego stulecia stosunków polsko-japońskich. Głęboko wierzę, iż będzie ona bardzo ważnym wydarzeniem otwierającym nowy rozdział w relacjach dwustronnych strategicznego partnerstwa" - mówił Milewski.

Premier Morawiecki przypomniał, że Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Japonią tuż po odzyskaniu niepodległości, a oba kraje były w bliskich relacjach jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

"Dzieli nas tylko jeden kraj, wprawdzie dość duży, ale musimy mieć na uwadze to, że czasami warto strategicznie współpracować właśnie po to, żeby w odpowiedni sposób móc prowadzić te relacje wobec tego dużego kraju, który i dzisiaj sprawia od czasu do czasu niektórym pewne problemy" - mówił Morawiecki.

Przypominał, że przed odzyskaniem niepodległości Japonię odwiedzili zarówno Józef Piłsudski, jak i Roman Dmowski, co - jak dodał - przyczyniło się także do uniezależnienia Polski od Rosji.

Premier przypomniał również postać Bronisława Piłsudskiego, badacza kultury Ajnów oraz franciszkanina brata Zenona, który opiekował się dziećmi po tragedii Nagasaki. Morawiecki zaznaczył, że Polacy są natomiast wdzięczni za pomoc dla ponad 1000 sierot polskich, które zostały na Syberii po tułaczce i zamordowaniu rodziców wielu z nich przez bolszewicką Rosję.

Morawiecki zaznaczył, że od początku nawiązania relacji między Polską a Japonią żywe są kontakty w dziedzinie kultury, a polscy kompozytorzy cieszą się w Japonii dużym uznaniem.

Szef rządu podkreślał także strategiczną rolę partnerstwa z Japonią. "Cieszę się, że Japonia jest jednym z głównych partnerów Polski w rejonie Azji i Pacyfiku, jest partnerem absolutnie strategicznym, bo podobnie jak Polska przez ostatnie lata, wielki, żyła w cieniu Rosji. Dziś na pewno dużym wyzwaniem dla Japonii jest rosnąca potęga Chin, ale też Rosja" - mówił Morawiecki.

"Widać wyraźnie, że jakkolwiek jesteśmy od siebie daleko, to dużo więcej nas łączy, niż cokolwiek by mogło nas dzielić w tym wymiarze strategicznym" - dodał.

Zdaniem Morawieckiego Polska stworzyła obecnie jedne z najlepszych warunków dla biznesu i inwestorów i przekonywał, że Polska oferuje nie tylko dobre warunki do inwestowania, ale też stabilność polityczną i możliwość wejścia na rynek UE.

Szef polskiego rządu przypomniał, że stale wzrasta w Polsce liczba japońskich inwestorów, których obecnie jest ponad 300. Deklarował chęć nawiązania współpracy z japońskimi inwestorami m.in. przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Polska i Japonia prezentują bardzo podobne poglądy w polityce międzynarodowej, geopolityce, a także na trudny obszar transformacji energetycznej i klimatycznej" - powiedział Morawiecki.

Premier zachęcał także japońskich inwestorów do współpracy w dziedzinie energetyki. "Dążymy do neutralności klimatycznej za kilkadziesiąt lat, a do tego potrzebujemy japońskich technologii" - mówił.

Życzył również przedstawicielom Polonii oraz obecnym na uroczystości japońskim przedstawicielom świata biznesu i kultury dalszego rozwoju relacji dwustronnych dla - jak mówił - zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju obywateli.

Podczas uroczystości w ambasadzie RP ambasador Milewski wręczył w imieniu prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Tokimasie Sekiguchiemu - tłumaczowi literatury polskiej i popularyzatorowi kultury i języka polskiego w Japonii.

Sekiguchi podziękował za otrzymanie odznaczenia i podkreślił, że to dla niego zachęta do dalszej pracy. Stwierdził również, że to dowód uznania dla polskich twórców, w tym Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, których dzieła tłumaczył.

"To ich dzieła sprawiają, że ja pracuję" - mówił.

Podczas uroczystości głos zabrał także szef polsko-japońskiej grupy parlamentarnej, senator Hirofumi Nakasone, który podkreślał, że to pierwsza od 15 lat wizyta premiera Polski w Japonii. Deklarował, że jego grupa parlamentarna będzie w przyszłości nadal działać wraz z ambasadorem RP w Tokio na rzecz wzmocnienia stosunków polsko-japońskich "Chciałbym wyrazić również nadzieję, że stosunki między Polską a Japonią będą się coraz bardziej pogłębiać" - mówił Nakasone.

Szef polskiego rządu swoją dwudniową wizytę w Tokio rozpoczął od wykładu wygłoszonego w poniedziałek w Nippon Keidanren. We wtorek natomiast Morawiecki odbędzie szereg spotkań z przedsiębiorcami oraz parą książęcą i premierem Japonii Shinzo Abe.

W 2019 roku Polska i Japonia obchodziły stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych. Japonia, będąca trzecią gospodarką świata, to zgodnie z danymi dotyczącymi wzajemnej wymiany handlowej, obok Chin i Korei Płd. najważniejszy partner strategiczny Polski w Azji. W 2018 roku polsko-japońskie obroty handlowe wyniosły 4,8 mld USD. Dane za pierwsze osiem miesięcy 2019 roku wskazują na blisko 20-procentowy wzrost obrotów. Japonia jest jednym z dwóch największych (po Republice Korei) inwestorów z Azji w Polsce i według NBP w 2018 roku zainwestowała w naszym kraju 955 mln USD.

Z Tokio Mateusz Roszak