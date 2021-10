Morawiecki: jednoznacznie opowiadamy się za tym, by państwa Bałkanów Zachodnich dołączyły do UE

Jednoznacznie opowiadamy się za tym, by państwa Bałkanów Zachodnich dołączyły do UE; to szansa, by zwiększyć szansę całej UE na prawidłowy rozwój, na ochronę granic przed nieuprawnioną nielegalną migracją - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu bierze w środę udział w szczycie UE-Bałkany Zachodnie, który odbywa się na Zamku Brdo w Słowenii.

"Nasz głos, polski głos, to głos rozsądku i on bardzo mocno wybrzmiał. My nie możemy tworzyć fałszywej alternatywy - czy Unia Europejska, czy wspólnota transatlantycka i NATO. To absolutnie musi być wspólny jeden cel - doprowadzić do zwiększenia szans rozwojowych, do pokoju na świecie, do uspokojenia sytuacji także po tym bardzo trudnym i oczywiście nieszczęśliwym z wielu punktów widzenia wycofaniu się z Afganistanu" - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej.

Podkreślił, że Polska była chwalona za sprawną akcję ewakuacji z Afganistanu oraz za pomoc udzieloną kilku krajom w tym zakresie.

Nawiązując do tematyki środowego szczytu, poświęconego Bałkanom Zachodnim, Morawiecki podkreślił, że nasz kraj "jednoznacznie opowiada się za tym, by państwa Bałkanów Zachodnich dołączyły do UE". "To jest szansa, by zwiększyć szansę całej UE na prawidłowy rozwój, na ochronę granic przed nieuprawnioną nielegalną migracją i jednocześnie zwiększyć szanse rozwojowe również" - uzasadniał premier.

Morawiecki stwierdził również, że "natura nie znosi próżni, natura polityczna też nie znosi próżni". "Jeśli UE pokaże czarną polewkę dla krajów Bałkanów Zachodnich, to na pewno Rosja, Chiny czy kraje arabskie zainteresują się tym obszarem jeszcze bardziej" - dodał.