Morawiecki: Machinę wojenną Putina można zatrzymać tylko przez bardzo mocne sankcje

Machinę wojenną Putina można zatrzymać tylko przez bardzo mocne sankcje, zdecydowane działania tu i teraz; Ukrainie potrzebna jest pomoc humanitarna, ale najważniejsza jest ogromna presja międzynarodowa na Rosję - podkreślił w sobotę w Berlinie premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu przybył w sobotę do Berlina, by wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą spotkać się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

W oświadczeniu przed spotkaniem powiedział, że należy zatrzymać machinę wojenną Putina. "A zatrzymać możemy tylko poprzez bardzo mocne i zdecydowane sankcje, zdecydowane działania tu i teraz" - stwierdził. Dodał, że rozmawiał o tym w sobotę rano m.in. z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. "O tym rozmawiam niemal codzienne z premierem Ukrainy" - wskazał.

Szef polskiego rządu podkreślił, że pomoc jest potrzebna dzisiaj. "Humanitarna tak, ale ona nie jest najważniejsza" - powiedział Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że najważniejsza jest pomoc "w postaci ogromnej presji".

"Zatrzymajcie walki, zatrzymajcie swoje wojska rosyjskie, siądźcie do stołu i wycofajcie się stamtąd po to, żeby zapanował znów pokój" - powiedział, zwracając się do Rosji. "To jest dzisiaj najbardziej potrzebne" - zaznaczył.

Morawiecki swój apel wygłosił również po angielsku. "Niemcy nie mogą pogrążyć się w zabetonowanym egoizmie, trzeba to zatrzymać, musimy powstrzymać Putina, ponieważ widzimy na horyzoncie kolejną groźbę ludobójstwa" - mówił. Podkreślił, że na Ukrainie giną niewinni ludzie, dzieci, kobiety, mężczyźni. "Widzą państwo te zdjęcia każdego dnia, co z państwa sumieniami? Pomóżmy im razem" - zaapelował.

Jak oświadczył, "dzisiaj stoimy w obliczu trybunału historii", bo suwerenne państwo ukraińskie zostało zaatakowane przez Rosję. "Nic nie powstrzyma Putina, jeżeli nie będziemy wystarczająco zdecydowani" - stwierdził.

Premier podkreślił, że pakiet sankcji "musi być miażdżący". Zaznaczył, że nie możemy kupować ropy od Rosjan, nie możemy od nich kupować gazu czy węgla. "Musimy się od nich uniezależnić, ale musimy też odciąć wszystkich rosyjskich oligarchów, którzy wspierają Putina, którzy są po jego stronie, (...) od wszelkiego finansowania" - mówił.

"Jaka pomoc została przekazana (przez Niemcy - PAP) Ukrainie? 5 tys. hełmów to chyba żart" - stwierdził szef polskiego rządu. Powtórzył to również po niemiecku.

Zaznaczył, że trzeba przekazać Ukrainie "prawdziwą pomoc". Morawiecki podkreślił, że musimy być pewni, "że to co dzisiaj zrobimy przyczyni się do utrzymania suwerenności i niepodległości Ukrainy". "To jest również w naszym interesie, w interesie Polski, w interesie Niemiec, Litwy, całej Unii Europejskiej" - podsumował.