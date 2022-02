Morawiecki: Nie tylko słowami jesteśmy po stronie jedności, integralności państwa ukraińskiego

Nie tylko słowami jesteśmy po stronie jedności, integralności państwa ukraińskiego - powiedział w Kijowie premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że pomoc dotyczy spraw obronnych, bezpieczeństwa energetycznego, współpracy gospodarczej i pomocy humanitarnej.

"Jesteśmy po stronie jedności, integralności państwa ukraińskiego. Nie tylko słowami, wyrażamy nasza solidarność, ale także czynem" - podkreślił podczas konferencji prasowej w stolicy Ukrainy szef polskiego rządu.

"Szeroko zakrojona pomoc w zakresie różnego rodzaju broni o charakterze defensywnym, obronnym, do obrony Ukrainy to jedno, gaz i polityka energetyczna to drugie, wreszcie polityka gospodarcza i pomoc humanitarna - to sfery, gdzie pomagamy państwo ukraińskiemu" - wyliczył.

Premier Morawiecki powiedział, że ma "głęboką nadzieję, że to zagrożenie minie, ale trzeba oczywiście szykować się na trudne scenariusze z nadzieją, że one nie nastąpią".

"Tego oczywiście życzę panu premierowi, panu prezydentowi, państwu ukraińskiemu, bo to niezwykle ważne nie tylko dla naszego wschodniego sąsiada, dla całego regionu i dla całej Europy" - zapewnił szef polskiego rządu we wtorek na wspólnej konferencji z premierem Ukrainy.