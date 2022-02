Morawiecki: niezwykle ważne jest zapewnienie państwom afrykańskim perspektywy rozwoju

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego jak krytycznie ważne jest, aby państwom afrykańskim zapewnić perspektywy rozwoju, żeby te szanse rozwojowe edukacji dla młodych ludzi, miejsca pracy były widoczne, były coraz bardziej dostępne - powiedział w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki od czwartku przebywa w Brukseli, gdzie uczestniczył m.in. w szczycie Unia Europejska-Unia Afrykańska. Na piątkowej konferencji prasowej podkreślił, że dzisiaj terroryzm rozszerza się na całą Afrykę subsaharyjską. "To jest ponad 400 mln ludzi, a więc tyle, ile jest w Unii Europejskiej. Cała Afryka to dzisiaj blisko 1,3 mld ludzi, a więc trzy razy więcej niż Unia Europejska" - wskazał premier.

Według niego trzeba zdawać sobie sprawę "jak krytycznie ważne jest, aby państwom afrykańskim zapewnić również perspektywy rozwoju". "Żeby tam przekazywać wędki, a nie tylko ryby zgodnie z tym powiedzeniem, żeby te szanse rozwojowe edukacji dla młodych ludzi, miejsca pracy były widoczne, były coraz bardziej dostępne. To jest nasze działanie i temu poświęciliśmy ten szczyt w bardzo wielu obszarach" - powiedział szef rządu.

Zwrócił też uwagę, że współpraca polskich firm została zauważona na kontynencie afrykańskim. "Sam rozmawiałem z kilkoma premierami, prezydentami różnych państw afrykańskich, także tych największych i jestem przekonany, że Polska także i tutaj odgrywa bardzo pozytywną rolę w zapewnieniu jak najbliższej realnej współpracy pomiędzy UE - która naprawdę ma bardzo dużo do stracenia w kontekście i Afryki, i sytuacji na naszej wschodniej flance - i sądzę, że to zrozumienie tej sytuacji tutaj jest dużo wyższe niż było jeszcze kilka dni temu, i o wiele wyższe niż kilka miesięcy temu" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński dodał, że z naszymi partnerami na kontynencie afrykańskim dzielimy się doświadczeniami na przykład w zakresie budowy sprawnej administracji podatkowej. "Wzrost ściągalności podatków w ostatnim latach jest w Polsce jednym z najwyższych na świecie. I nasi partnerzy w Afryce, którzy też są u progu budowania nowoczesnych systemów podatkowych są tym niezwykle zainteresowani, żeby takie doświadczenia uzyskiwać, żeby budować te systemy w sposób sprawny" - powiedział Jabłoński.

Jak zaznaczył, "wspieramy nasze firmy w bardzo innowacyjnych obszarach". "Wiele polskich firm, które wprowadzają najnowocześniejsze rozwiązania, czy to oparte o nowoczesne technologie, czy to oparte o kwestie związane z ochroną środowiska, zarządzanie zasobami wodnymi, to wszystko co jest też niezbędne do budowy nowoczesnego państwa i tym się dzielimy" - podkreślił wiceszef MSZ.

I - jak zaznaczył - "wszystkie firmy, które są już dzisiaj obecne w Afryce, te które się dopiero tym rynkiem interesują uzyskują też wsparcie polskiego rządu, ministerstwa spraw zagranicznych i innych instytucji wspierających eksport".

Poprzedni, piąty szczyt UE-UA, odbył się w listopadzie 2017 roku w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej). Wówczas unijni i afrykańscy przywódcy przyjęli wspólną deklarację określającą wspólne priorytety partnerstwa UE-Afryka w czterech strategicznych obszarach: ekonomiczne szanse młodzieży, pokój i bezpieczeństwo, mobilność i migracja oraz współpraca w zakresie sprawowania władzy.

Unia Afrykańska (UA) zrzesza wszystkie państwa afrykańskie. Powstała 9 lipca 2002 r. w miejsce Organizacji Jedności Afrykańskiej na szczycie w Durbanie. Siedzibą organizacji jest Addis Abeba. UA promuje rozwiązania demokratyczne na kontynencie, wspiera rozwój gospodarczy i społeczny państw członkowskich, działa na rzecz integracji polityczno-gospodarczej kontynentu (celem jest m.in. wspólna waluta Afro), wspiera walkę z nędzą i korupcją, a także działa na rzecz upowszechniania i ochrony praw człowieka.