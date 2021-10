Morawiecki: optujemy za zacieśnieniem więzi transatlantyckich

W świecie kruchych i zmiennych sojuszy więź transatlantycka jest gwarantem prawidłowego rozwoju i pokoju na świecie; optujemy za zacieśnieniem więzi transatlantyckich - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty na Słowenii.

"W świecie kruchych i zmiennych sojuszy więź transatlantycka jest gwarantem prawidłowego rozwoju i pokoju na świecie. My patrzymy na to w sposób absolutnie jednoznaczny. Wszyscy, którzy próbują niuansować, próbują wywracać ten sojusz, to przeciwnicy Europy" - mówił Morawiecki podczas środowej konferencji prasowej.

Podkreślił, że z tego powodu polski głos podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej w Słowenii jest bardzo jednoznaczny. "Optujemy za zacieśnieniem więzi transatlantyckich, za wsparciem UE we wszystkich jej wymiarach, również w wymiarze bezpieczeństwa, ale we współpracy z NATO" - podkreślił.

Morawiecki wyraził zadowolenie, że podczas dyskusji "dał się słyszeć ten głos również z wielu innych krajów".