Morawiecki po posiedzeniu RE: rozmawialiśmy o kolejnych pakietach sankcji na Rosję

Podczas szczytu Rady Europejskiej, rozmawiano już o kolejnych pakietach sankcji, które mogłyby zostać nałożone na Rosję po tym, jak zaatakowała Ukrainę - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki po nadzwyczajnym szczycie UE w Brukseli.

"Już dziś rozmawialiśmy o kolejnych pakietach, choć ten już jest najbardziej posuniętym najdalej posuniętym pakietem w historii Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy o kolejnych, jeżeli sytuacja będzie się pogarszała a niestety trzeba to powiedzieć, realistycznie patrząc na to co dzieje się za naszą wschodnią granicą, że jest to mocno prawdopodobne" - powiedział.

Szef rządu poinformował też, że na szczycie nie było jednomyślności w sprawie odłączenia Rosji od kluczowego, globalnego systemu komunikacji bankowej SWIFT.

"Bardzo wielu liderów podziela pogląd że trzeba wyłączyć Rosję z systemu SWIFT, (...) ale do uchwalenia sankcji potrzebna jest jednomyślność i dzisiaj jeszcze na ten moment rzeczywiście takiej jednomyślności w stosunku do tego bardzo daleko posuniętego działania związanego z systemem płatniczym nie było" - powiedział Morawiecki.

Dodał jednocześnie, że do takiej jednomyślności "jest blisko".

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) to założone w 1973 r. międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych z siedzibą w Belgii. Jednocześnie SWIFT jest też nazwą międzynarodowego systemu działającego w niemalże wszystkich krajach, za pośrednictwem którego instytucje finansowe z całego świata mogą wymieniać informacje. W praktyce jest to globalny systemem płatności międzybankowych, pozwala na wykonywanie transferów finansowych na całym świecie.