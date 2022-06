Morawiecki: Polska i Czechy przybliżają stanowiska ws. wspólnych zakupów wojskowych

Polska bardzo blisko współpracuje z Czechami w tematach wojskowych; przybliżamy nasze stanowiska w kwestii zakupów; razem możemy więcej, razem możemy taniej kupować broń - powiedział w piątek w Pradze premier Mateusz Morawiecki.

W piątek w Pradze pod przewodnictwem premierów Polski i Czech Mateusza Morawieckiego oraz Petera Fiali odbyły się konsultacje międzyrządowe. Ich zwieńczeniem było podpisanie umów o współpracy między resortami obu krajów ws. obronności i infrastruktury.

O szczegóły porozumień premierzy zostali zapytani na konferencji prasowej.

"Co do współpracy wojskowej, jeden z obszarów, gdzie przybliżamy nasze stanowiska, to kwestia zakupów. Razem możemy więcej, razem możemy taniej kupować broń, i w ramach NATO Polska z Republiką Czeską bardzo blisko współpracuje również w tematach wojskowych" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu podkreślił także, że Polska już wkrótce zakończy budowę drogi S3 do granicy z Czechami. Jak mówił, połączenie to ma zwiększyć możliwości handlowe, turystyczne, inwestycyjne.

Z kolei premier Czech wskazywał, że podpisane porozumienie transportowe dotyczy rozbudowy połączeń komunikacyjnych między Polską a Czechami, w tym niskoemisyjnych połączeń kolejowych. "Przede wszystkim chodzi o połączenie Czech z polskimi portami (...). Musimy poczynić duże postępy, ponieważ połączenia polsko-czeskie są niewystarczające" - mówił Fiala.

"Odrobimy lekcję do roku 2027 i główne połączenie drogowe między Polską i Czechami zostanie do tego czasu zrealizowane" - dodał.