Morawiecki: premier Czech wykazał się elastycznością, która pozwoliła wypracować kompromis ws. sankcji

Dziękuję premierowi Peterowi Fiali, który z jednej strony bronił na ostatniej Radzie Europejskiej interesu Czech, ale z drugiej strony wykazał się umiejętną elastycznością, która pozwoliła wypracować kompromis ws. szóstego pakietu sankcji wobec Rosji - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki podkreślił na wspólnej konferencji prasowej z premierem Czech Peterem Fialą, że kluczowym dziś elementem jest bezpieczeństwo energetyczne.

"Republika Czeska nie ma dostępu do morza. Dlatego tym bardziej dziękuję za postawę pana premiera, który z jednej strony bronił na ostatniej Radzie Europejskiej interesu Republiki Czeskiej, ale z drugiej strony wykazał się taką umiejętną elastycznością, która pozwoliła wypracować kompromis i jednocześnie w ramach szóstego pakietu sankcji zachować ropę, jako ten główny produkt, który przynosi dochody Federacji Rosyjskiej, który pozwala finansować wojnę" - podkreślił szef polskiego rządu w Pradze.

A więc - jak mówił - "proszę zobaczyć, jak kluczowe jest to, żeby rozumieć wartości, uzgodnić wspólną strategię, a potem co do taktyki, to już się dogadamy". "I to jest coś, co mnie niezwykle buduje, bo powoduje, że nasza siła razem tak, jak powiedzieliśmy sobie podczas naszej sesji plenarnej dzisiaj, to więcej niż tylko jedno państwo, drugie państwo, czyli razem dwa, to jest może nawet trzy, jeżeli razem działamy" - powiedział Morawiecki.

"Razem działamy naprawdę bardzo, bardzo blisko" - mówił. "Pomagamy też uzmysłowić Europie Zachodniej, jak niebezpieczne było to +putinowskie zahipnotyzowanie Europy+". Jak mówił, "hipnoza płynąca ze strony Rosji polegała na tym, że jest ona normalnym państwem, w związku z tym nie należy się bać i kupować od niej gaz i inne produkty".

"Republika Czeska i Polska stara się uświadomić, jak błędna była ta polityka. I mogę z satysfakcją odnotować, że dzisiaj ogromna większość krajów Zachodniej Europy podziela nasz pogląd. I to właśnie głos pana premiera Petera na Radzie Europejskiej, bardzo mocny głos, i głos Polski są tymi, które budzą z uśpienia, budzą z samozadowolenia albo z takiej próby odsunięcia problemu na boczny tor" - mówił Morawiecki.