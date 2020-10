Morawiecki: przyszła pozycja Europy będzie zdeterminowana przez wspólny rynek

Przyszła pozycja Europy będzie zdeterminowana przez wspólny rynek, przez to jak będzie on funkcjonował - oświadczył w piątek premier Mateusz Morawiecki po szczycie UE w Brukseli.

Podczas konferencji prasowej szef polskiego rządu mówił też o piątkowym spotkaniu w gronie Państw Bałtyckich, aby przedyskutować kwestie połączenia i synchronizacji systemów elektroenergetycznych w tej części Europy.

Jak wskazał Litwa, Łotwa i Estonia cały czas nie należą do wspólnego systemu elektroenergetycznego, "tego samego do którego należy Polska i wszystkie kraje na zachód od nas".

"Pomagamy naszym przyjaciołom bałtyckim w tym wyzwaniu. A dzisiaj KE potwierdziła ogromny wkład, ponad 700 mln euro w realizację tego projektu, którego beneficjentem również będzie Polska" - mówił premier.

"Dla nas ważne jest ażeby doskonale to rozumieć, iż zwłaszcza w naszej części świata, w naszym regionie energia to nie tylko rynek, sprawy gospodarcze, ale to również kwestia bezpieczeństwa. Dlatego zależało mi tak bardzo, aby ten projekt doprowadzić do końca. Dzisiaj ta nasza sprawczość, skuteczność została potwierdzona" - dodał.

Morawiecki relacjonował, że podczas szczytu podjęto też temat wspólnego rynku, który - jak zauważył - jest najważniejszą częścią Unii Europejskiej. "Przyszła pozycja UE, przyszła pozycja Europy będzie zdeterminowana przez wspólny rynek, przez to jak ten wspólny rynek będzie funkcjonował. Wzajemna otwartość zwłaszcza na rynku usług i dla małych i średnich przedsiębiorstw jest nieodzownym warunkiem sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku europejskiego, a więc i siły Europy, ekspansji Europy w przyszłości" - ocenił premier.

"Z zadowoleniem przyjmuję tę dyskusję i wiarę w to, że wspólny rynek musi być rozwijany" - dodał.