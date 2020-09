Morawiecki: rosną wspólne perspektywy rozwoju Polski I Litwy

Nastąpił ogromny krok do przodu w zwiększeniu szans na wymianę handlową, gospodarczą oraz na wspólne inwestycje Polski i Litwy w wielu dziedzinach gospodarczych – ocenił premier Mateusz Morawiecki po konsultacjach rządowych w Wilnie. Pogratulował też Litwie najniższej recesji w UE.

Podsumowując rozmowy z litewskimi gospodarzami o wspólnych inwestycjach infrastrukturalnych i transportowych, szef rządu ocenił na konferencji prasowej, że nastąpił "ogromny krok do przodu w zwiększeniu szans na wymianę handlową, gospodarczą oraz na wspólne inwestycje w wielu dziedzinach gospodarczych".

Premier Morawiecki wyraził "ogromną radość i satysfakcję" z tego, że rosną wspólne perspektywy rozwoju gospodarczego, a także z tego, że "nasi litewscy przyjaciele radzą sobie najlepiej w Europie z kryzysem gospodarczym".

"Muszę coś pogratulować panu premierowi (Litwy Sauliusowi Skvernelisowi) z pewną zazdrością pewnego wskaźnika. Bo Litwa najprawdopodobniej w tym roku będzie miała najniższy ze wszystkich państw Unii Europejskiej spadek wzrostu gospodarczego, najniższą recesję. Polska będzie druga. Więc to jest taka zazdrość zmieszana z radością" - powiedział żartobliwie, podkreślając, że bardzo się cieszy z takiej sytuacji gospodarczej Litwy.

Morawiecki zwrócił też uwagę na dużą wiarygodność Litwy na rynkach międzynarodowych, o czym świadczy rentowność obligacji. "Litwa sprzedaje swoje obligacje trzyletnie na tak zwanych ujemnych rentownościach, co znaczy, że ci, którzy pożyczają Republice Litewskiej, to jeszcze dopłacają za to, że mogą pożyczyć te pieniądze" - zaznaczył.

Wspomniał także o możliwościach współpracy w zakresie odnawialnych źródeł energii i korzystania z litewskich doświadczeń w tym zakresie. Poinformował również, że Litwa zadeklarowała "szeroko rozumiany udział w projekcie Trójmorza". "Czyli ten wymiar północ-południe Europy Środkowej, Środkowej i Wschodniej, te nowe perspektywy, nie tylko na +za rok, za dwa+, ale za 5, 10 i 15 lat, to także wspaniałe wspólne osiągnięcie" - podkreślił.

Morawiecki relacjonował, że premier Skvernelis zapoznał go w czwartek w szczegółach "z sytuacją związaną z mającą niedługo się otworzyć elektrownią jądrową w Ostrowcu na Białorusi". "Będziemy również nie tylko niezwykle ostrożni, ale będziemy bardzo blisko współpracować z naszymi przyjaciółmi litewskimi w taki sposób, żeby nie naruszyć interesów litewskich, nie naruszyć interesów polskich, bo wspólne dbanie o bezpieczeństwo w tak newralgicznym obszarze jest czymś dla nas absolutnie oczywistym" - oświadczył.

Szef polskiego rządu podziękował ponadto za "projekt ustawy dotyczący mniejszości narodowych". "To też od dawna oczekiwany, z szacunkiem do mniejszości litewskiej mieszkającej w Polsce, mniejszości polskiej mieszkającej na Litwie. To są lojalni obywatele naszych państw, i dbałość o kulturę litewską w Polsce, o kulturę polską jest dowodem naszego zbliżenia i naszej przyjaźni" - zaznaczył.

Odnosząc się do kwestii związanych z obronnością, Morawiecki zwrócił uwagę na przeznaczanie wymaganych przez NATO 2 proc. PKB na cele bezpieczeństwa.

"Chciałem bardzo, bardzo gorąco podziękować za to zaproszenie na konsultacje międzyrządowe, pierwszy konsultacje międzyrządowe, historyczne w tym miejscu, za zrozumienie wymiaru strategicznego naszych relacji, (...) ale także omówienie wielu spraw bieżących, gospodarczych w zakresie klimatu, zdrowia, spraw zagranicznych, obronnych, bezpieczeństwa wewnętrznego. To bardzo dobra solidna i potwierdzająca nasze wspólne rozumienie architektury bezpieczeństwa, także NATO. Wydawanie 2 proc. naszego PKB na politykę w zakresie obronności świadczy o powadze z jaką traktujemy Pakt Północnoatlantycki" - oświadczył Mateusz Morawiecki.