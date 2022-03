Morawiecki w "Politico" przedstawia 10-punktowy plan ratowania Ukrainy

Wspólnie ze Słowenią i Czechami przygotowaliśmy listę działań, które UE musi wykonać, jeśli naprawdę chce zakończyć wojnę - pisze w "Politico" premier Mateusz Morawiecki, prezentując 10-punktowy plan ratowania Ukrainy.

"Jeśli chcemy przywrócić pokój, Putin musi wiedzieć, gdzie jest czerwona linia - granica, której nie może przekroczyć. Posiadanie przez Rosję arsenału nuklearnego nie może usprawiedliwiać bierności. Musimy być świadomi tego zagrożenia, ale nie może nas ono powstrzymać. W przeciwnym razie Putin pójdzie dalej" - pisze Morawiecki.

"Co zrobimy, jeśli Putin w następnej kolejności sięgnie po Kiszyniów, stolicę Mołdawii? Albo zaatakuje Wilno i Warszawę? A jeśli chce zająć Helsinki? Czy zaczniemy poważnie traktować to zagrożenie dopiero wtedy, gdy wyśle czołgi do Berlina? Linia musi być narysowana, i to teraz. Proponowany przez nas plan jest nie tylko możliwy, ale wręcz konieczny. Musimy znaleźć odwagę, by nie odwrócić się od cierpienia Ukrainy i stawić czoło temu historycznemu wyzwaniu" - wskazał.