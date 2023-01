Morawiecki: wiele tabu z przeszłości zostało przezwyciężonych

Współpraca na rzecz pomocy Ukrainie jest możliwa, bo udało się przezwyciężyć wiele tabu z przeszłości – podkreślił premier Polski Mateusz Morawiecki w czwartkowym wywiadzie dla programu Power Play w kanadyjskiej telewizji CTV News.

"Wiele tabu z przeszłości zostało przezwyciężonych" - powiedział Morawiecki, komentując decyzje podejmowane w ostatnich tygodniach przez kraje NATO, o dostarczaniu pojazdów opancerzonych czy systemów Patriot. "A teraz jesteśmy w takim momencie, że bardzo nowoczesne czołgi Leopard 2, czołgi Abrams ze Stanów Zjednoczonych będą dostarczane, a ukraińscy żołnierze będą przechodzić szkolenie" - dodał polski premier.

Odnosząc się do ostatnich decyzji Niemiec w sprawie dostarczenia czołgów Leopard Ukrainie i zgody na przekazywanie Ukrainie tych czołgów przez inne kraje oraz działań Polski w tej kwestii, Morawiecki powiedział, że cieszy się, że Polska mogła "przekonać sojuszników i partnerów w Europie Zachodniej, że powinni być znacznie bardziej aktywni w poparciu dla Ukrainy".

Dodał, że Polska dała przykład swoją decyzją o przekazaniu czołgów. "Polska przekazała 250 czołgów jako pierwszy kraj(...) Obecnie jesteśmy gotowi wysłać 60 naszych zmodernizowanych czołgów PT-91, a ponadto 14 czołgów Leopard 2" - podkreślił polski premier, zwracając uwagę jak ważne dla Ukrainy są nowoczesne czołgi. Wskazał, że Rosja może dysponować kilkoma tysiącami czołgów, a jak twierdzą niektóre źródła - nawet 15 tysiącami. "Jeśli nie chcemy, by Ukraina przegrała, musimy być bardzo otwarci i wytrwali w poparciu" - dodał Morawiecki wskazując, że właśnie takie argumenty pomagały przekonywać kraje sojusznicze.

Polska obecnie podejmuje kolejne działania na rzecz przyłączenia się innych krajów do przekazywania Ukrainie czołgów Leopard - powiedział polski premier. "Jeśli Europa chce trwałego i długoterminowego wzrostu, stabilności i pokoju, rozwoju na pokojowej drodze, musimy odeprzeć te barbarzyńskie ataki ze strony Rosjan" - dodał.

Pytany przez prowadzącą wywiad Vassy Kapelos o komentarz do wyrażanych wcześniej przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza obaw, że dostarczenie czołgów może być traktowane przez Rosję jako prowokacja oraz do trwających rosyjskich bombardowań ukraińskiej infrastruktury energetycznej, Morawiecki powiedział, że "to strach jest bronią Rosji", a sojusznicy muszą wykazać się solidarnością.

"Putin zachowuje się jak aktor ze starego geopolitycznego teatru" - mówił Morawiecki wskazując na determinację prezydenta Rosji w osiąganiu zamierzonych celów. "Jego głównym celem jest odtworzenie rosyjskiego imperium. Wziął to, co najgorsze z demonów XX wieku jak nacjonalizm, kolonializm i cechy charakterystyczne dla totalitarnych praktyk" - dodał, przypominając o agresywnych działaniach Rosji w 2008 r. w Gruzji, atakach na Ukrainę w 2014 i w 2022.

Odnosząc się do współpracy Polski i Kanady na rzecz pomocy Ukrainie, Morawiecki podkreślił, że oba kraje były bardzo aktywne od samego początku i prowadziły skoordynowaną współpracę. Wskazał na obecność kanadyjskich wojsk na Łotwie, czyli wschodniej flance NATO i zwrócił uwagę, że premier Kanady Justin Trudeau informował ostatnio o zamiarze przekazania Ukrainie 200 pojazdów opancerzonych. "To jest właśnie to, czego Ukraina potrzebuje, jak mówił mi kilka tygodni temu prezydent Zełeński" - dodał Morawiecki.

Wywiad był przeprowadzony przed czwartkowym ogłoszeniem decyzji Kanady o przekazaniu Ukrainie czołgów. Morawiecki wyraził nadzieję na dalszą gotowość Kanady do udzielania militarnej pomocy Ukrainie.

Minister obrony Kanady Anita Anand poinformowała w czwartek, że Kanada przekaże Ukrainie w najbliższych tygodniach 4 czołgi Leopard 2 gotowe do walki, razem z amunicją, a także wyśle również "pewną liczbę" personelu wojskowego, który pomoże ukraińskim żołnierzom w uzyskaniu niezbędnych umiejętności. Zapowiedziała możliwość dalszych dostaw czołgów i wskazała na koordynację działań sojuszników.

Z Toronto Anna Lach