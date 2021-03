Morawiecki: wierzę bardzo mocno w UE, współpracę transatlantycką, przyjaźń Polski i Francji

Wierzę bardzo mocno w Unię Europejską, wierzę we współpracę transatlantycką, wierzę w przyjaźń narodów polskiego i francuskiego oraz w to, że będziemy w stanie zbudować dobrą płaszczyznę do szybkiego odbicia gospodarczego - zapewnił w środę w Paryżu premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki po spotkaniu z francuskim prezydentem mówił o polsko-francuskiej współpracy w kluczowych dziedzinach przemysłu". Jak zażyczył, chodzi m.in. o energetykę i ochronę, ale także inwestycje w infrastrukturę.

Szef polskiego rządu wskazywał, że Polska "nadrabiając wiele zapóźnień z czasów komunizmu przyspieszamy w inwestycjach infrastrukturalnych". "Budujemy centralny hub komunikacyjny z nowym układem inwestycji kolejowych. Francja na ogromne osiągniecia na tym polu i będziemy chcieli współpracować w tej dziedzinie bardzo blisko" - zadeklarował premier Morawiecki. Wymienił też sieć 5G i infrastrukturę cyfrową jako pole "ogromnych możliwości współpracy" Polski i Francji.

Poinformował, że po spotkaniu z Emmanuelem Macronem rozmawiał też z przedstawicielami francuskich przedsiębiorców. Ocenił, że francuskie firmy do bardzo solidni inwestorzy w Polsce; wyraził też satysfakcję, że coraz więcej polskich firm inwestuje we Francji.

Szef polskiego rządu podkreślił, że w fundamentalnych obszarach jak "geopolityka, współpraca w dziedzinie obronności energetycznej Polska i Francja ma coraz więcej wspólnych programów, tematów". "Na czele z tym, o którym mówił mój przyjaciel Emmanuel, związanym z Funduszem Odbudowy" - powiedział Mateusz Morawicki. Zaznaczył, że jego rząd przygotował program nowego Polskiego Ładu, który w części opiera się na środkach z unijnego Funduszu Odbudowy.

Premier Morawiecki wyraził przekonanie, że dobra współpraca gospodarcza Polski i Francji przyczyni się do umocnienia UE. "Wierzę bardzo mocno w Unie Europejską, wierzę we współpracę transatlantycką, wierzę w przyjaźń narodów polskiego i francuskiego i w to, że będziemy w stanie zbudować dobrą płaszczyznę do szybkiego odbicia gospodarczego dla dobra wspaniałego narodu francuskiego i wspaniałego narodu polskiego" - powiedział.

autor: Marzena Kozłowska, Karol Kostrzewa, Mateusz Roszak

