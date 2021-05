Morawiecki: zdecydowanie opowiadam się za uwspólnotowieniem patentów na szczepionki

Zdecydowanie opowiadam się za tym, aby doszło do uwspólnotowienia patentów na szczepionki i do wzmocnienia produkcji - podkreślił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Miesiąc przyspieszenia w produkcji, to miesiąc szybciej do pozbycia się epidemii - wskazał.

Premier przebywa w portugalskim Porto, gdzie w piątek odbył się Szczyt Społeczny UE, a w sobotę zbiera się na nieformalnym posiedzeniu Rada Europejska. Szef rządu powiedział w sobotę przed południem dziennikarzom, że pierwszy gorąco dyskutowany temat w piątek, gdzie były różnice zdań, to kwestia uwspólnotowienia patentów na szczepionki przeciw COVID-19.

"Ja zdecydowanie opowiadałem się za tym, aby doszło do uwolnienia patentów, do uwspólnotowienia patentów, do wzmocnienia produkcji wszystkich szczepionek, które tylko mogą być w Unii Europejskiej w bezpieczny sposób produkowane" - powiedział.

Słowo uwspólnotowienie, jak zaznaczył, jest najbardziej właściwe. "Chodzi o to, ażeby firmy, które mają odpowiednie zdolności produkcyjne w Europie, w Unii Europejskiej, mogły rzeczywiście wykorzystywać te zdolności" - zaznaczył.

W jego ocenie każdy miesiąc przyspieszenia w produkcji szczepionek - dla Polski, dla Polaków, dla innych mieszkańców Unii - to miesiąc szybciej do pozbycia się epidemii.

"Jednocześnie też wiemy, że właśnie wraz z rozwojem mocy produkcyjnych będziemy mogli szybciej dostarczyć szczepionki do innych krajów świata, a przecież to pandemia globalna. Globalna, to znaczy rzeczywiście musimy zaszczepić przynajmniej 70-80 populacji całego świata" - podkreślił premier.