Morawiecki: zrobimy wszystko, żeby udostępnić polskie porty dla czeskiego handlu

Polska postara się pomóc w realizacji ważnych dla Czech projektów w celu uniezależnienia się od Rosji. Zrobimy wszystko, żeby polskie porty na Bałtyku były dostępne dla czeskiego handlu - zapowiedział w piątek w Pradze premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu po spotkaniu z premierem Czech Peterem Fiala zwrócił uwagę, że Polska i Republika Czeska są dla siebie jednymi z głównych partnerów handlowych. "Będziemy dzisiaj realizować połączenia strukturalne ze zdwojoną mocą. Polska postara się dopomóc Republice Czeskiej w projektach takich ja Stork, innych ważnych dla Czech, żeby uniezależnić się od ruskich, od szantażystów, od tych którzy rozpoczęli wojnę" - mówił Morawiecki.

"Będziemy robili wszystko, żeby nasze porty nad Bałtykiem były dostępne dla handlu i potrzeb czeskich" - zapowiedział premier.

Jak dodał, Europa i UE zwyciężają wtedy, kiedy są razem. "Nasze wspólne polsko-czeskie działania na forum Rady Europejskiej prowadzą do uzgodnienia stanowisk, do twardych sankcji przeciwko Rosji, do działań które mają na celu pomoc Ukrainie w wygraniu tej wojny, do działań, które mają na celu zabezpieczenie energetyczne Polski i Czech oraz do wszystkich innych działań, które umacniają perspektywy rozwoju naszych dwóch państw" - powiedział Morawiecki.