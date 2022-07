Morze Południowochiński areną napięć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami

Amerykański niszczyciel USS Benfold, którego obecność w pobliżu Wysp Paracelskich wywołała w ubiegłym tygodniu gniewną reakcję Chin, w sobotę zbliżył się do archipelagu Spratly, również leżącego na spornym Morzu Południowochińskim – ogłosiła marynarka wojenna USA.

Amerykańska marynarka regularnie prowadzi na Morzu Południowochińskim tzw. operacje swobody żeglugi, a Waszyngton sprzeciwia się roszczeniom terytorialnym Pekinu na tym akwenie. W komunikacie US Navy podkreślono, że obecność USS Benfolda w pobliżu wysp Spratly była zgodna z prawem międzynarodowym.

Morze Południowochińskie jednym z najbardziej zapalnych miejsc na geopolitycznej mapie świata

Morze Południowochińskie oceniane jest jako jeden z najbardziej zapalnych punktów Azji Wschodniej. Chiny uznają prawie całe to morze za własne terytorium, co stoi w sprzeczności z roszczeniami Wietnamu, Filipin, Malezji, Brunei i Tajwanu do poszczególnych obszarów akwenu. W 2016 roku międzynarodowy trybunał podważył chińskie roszczenia, ale Pekin nie uznał tego orzeczenia.

Chińskie porządki na Morzu Południowochińskim

Chińska armia ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że jej okręty "przepędziły" niszczyciel USS Benfold z obszaru wokół Wysp Paracelskich, który Pekin uważa za swoje wody terytorialne. Marynarka USA informowała natomiast, że na Morzu Południowochińskim znajduje się również grupa uderzeniowa lotniskowca USS Ronald Reagan.