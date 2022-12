Moskwa "podzieli się doświadczeniem" w tłumieniu masowych protestów z Iranem

Prokurator generalny Rosji Igor Krasnow spotkał się w Teheranie z naczelnym sędzią Iranu Gholamem-Hosseinem Mohseni-Eje'i i zasugerował, aby kraje "wymieniły się swoimi doświadczeniami" w tłumieniu protestów - podał w środę "The Insider", powołując się na oficjalny komunikat biura Krasnowa.

Według "The Insider" Krasnow opisał te relacje jako element walki z próbami "zdestabilizowania z zewnątrz sytuacji wewnętrznej kraju".

Krasnow w komunikacie podkreśla, że wymiana doświadczeń jest istotna, ponieważ oba kraje mają "wspólny pogląd na globalne problemy i wspólne podejście do ich rozwiązywania", natomiast Rosja ma "skuteczne ustawodawstwo i taktykę skutecznego przeciwdziałania" protestom.

"The Insider" przypomina, że w tym miesiącu Iran zwrócił się do Rosji o pomoc w likwidowaniu zamieszek i poprosił Moskwę o wsparcie sprzętem do walki z protestami oraz doradcami do szkolenia w działaniach mających na celu tłumienie protestów.

Masowe demonstracje w Iranie rozpoczęły się w połowie września po śmierci 22-letniej Kurdyjki Mahsy Amini, aresztowanej przez policję moralności. Po zatrzymaniu z powodu "nieodpowiedniego nakrycia głowy" kobieta w niejasnych okolicznościach zapadła w śpiączkę i zmarła w szpitalu; według rodziny Amini była bita przez funkcjonariuszy.

Według organizacji praw człowieka podczas zamieszek zginęło już co najmniej 488 osób, a 18,2 tys. zostało aresztowanych.