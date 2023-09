Moskwa proponuje sojusz gazowy. W odpowiedzi - ironia

Rosja usiłuje, jak dawniej, rozdawać karty w regionie Azji Centralnej, szukając nowych rynków dla swojego gazu. Jednak wychodzi jej to coraz gorzej.

Propozycja budowy trójstronnego układu gazowego między Rosją a Kazachstanem i Uzbekistanem, choć na ten moment raczej nierealna, wywołała oddźwięk w regionie Azji Centralnej.

Rosyjski pomysł obudził Turkmenistan, będący gazową potęgą, zaopatrującą w ten surowiec m.in. Chiny (30 proc. całego importu Państwa Środka), a także Azerbejdżan i Turcję oraz w sytuacjach awaryjnych (miesiące zimowe) również Kazachstan i Uzbekistan.

Putin szuka źródeł finansowania wojny, ale erozja fundamentu politycznego i ekonomicznego, na którym Rosja zbudowała swoją pozycję w regionie, szybko postępuje.

Zaproponowany wstępnie przez Moskwę w listopadzie 2022 r. trójstronny układ gazowy między Rosją a Kazachstanem i Uzbekistanem spotkał się z ostrożnym zainteresowaniem Astany, ale już Taszkent szybko zdystansował się od tej propozycji.

Koncepcja zawiązanie sojuszu gazowego dla zaopatrywania Azji Płd. i Płd.-Wsch. w gaz wydaje się historią zamkniętą, choć Kazachstan potwierdza, że faza analizy technicznej przesyłu przez kazachski odcinek rurociągu Rosja-Azja Centralna ma być zakończona 1 października. Brak jest jednak oficjalnego odniesienia Moskwy i Taszkentu do prac nad techniczną wykonalnością przesyłu przez ich części rurociągu.

Tymczasem rosyjska propozycja obudziła Turkmenistan, będący gazową potęgą, zaopatrującą w ten surowiec m.in. Chiny (30 proc. całego importu Państwa Środka), a także Azerbejdżan i Turcję oraz w sytuacjach awaryjnych (miesiące zimowe) również Kazachstan i Uzbekistan. Można w uproszczeniu przyjąć, że w regionie Azji Centralnej to Aszchabad jest rozdającym karty na rynku gazowym, marginalizując znaczenie Rosji. To oczywiście nie może podobać się na Kremlu, który rozpaczliwie poszukuje źródeł finansowania wojny w Ukrainie.

Oczywistym celem Rosji jest zbliżenie do Chin, a unia gazowa z republikami miała na celu zapewnienie Gazpromowi swobodnego przesyłu gazu do Państwa Środka. To z kolei wzbudziło czujność Turkmenistanu, dla którego dochody z gazu to gospodarcze „być albo nie być” (ponad 80 proc. przychodów budżetowych).

Według doniesień rosyjskiej agencji TASS Gazprom miałby przesyłać przez republiki nawet 10 mld m³ gazu rocznie, z czego od 40 do 60 proc. trafiałoby do Chin. Taka sytuacja mogłaby skomplikować rozbudowę rurociągu z Turkmenistanu do Chin o czwartą nitkę, o co usilnie zabiegał Aszchabad i na co w końcu Pekin w tym roku przystał.

Do tej pory Turkmenistan spokojnie obserwował rozwój sytuacji. Jednak wypowiedź Dymitra Briczewskiego, dyrektora departamentu współpracy gospodarczej w rosyjskim MSZ, dla RIA Novosti zaktywizowała szefostwo Turkmengazu, zarządzającego rynkiem gazu w republice.

Briczewski niespodziewanie stwierdził, że trilateralna unia gazowa może być poszerzona o kolejne kraje, które wykazują zainteresowanie uczestnictwem w tym przedsięwzięciu (w domyśle Turkmenistan).

Ta wypowiedź spotkała się z natychmiastową repliką wiceprezesa Turkmengazu Mirada Arczajewa, który na łamach TDH (turkmeńskiej rządowej agencji prasowej) zapytał ironicznie, o jakich „możliwościach poszerzenia” i jakich „innych zainteresowanych krajach” mówił rosyjski urzędnik.

Przypomniał jednocześnie, że z Turkmenistanu do Chin przez Kazachstan i Uzbekistan już płynie rocznie 40 mld m³ gazu, a dodatkowych 15 mld m³ dostarczają bezpośrednio obie republiki. Nie ma więc możliwości transportu rosyjskiego gazu tym kanałem, o czym zresztą strona rosyjska nie rozmawiała z Aszchabadem. Strona turkmeńska kategorycznie stwierdziła, że nie ma żadnych planów poszerzania liczby uczestników w dostawach gazu do Chin, nawet po zwiększeniu przepustowości rurociągu o kolejną nitkę.

Tak jednoznaczne postawienie sprawy i kategoryczne wystąpienie Aszchabadu w opozycji do rosyjskiego przekazu zdarzyło się po raz pierwszy w relacjach między obu państwami. Do tej pory Turkmenistan raczej starał się pozostawać bierny i zdystansowany wobec rosyjskich działań i przekazów, podkreślając tym swoją międzynarodową neutralność i unikając zadrażnień z Rosją, z którą blisko współpracuje m.in. w zakresie rozbudowy i modernizacji floty.

Zaistniała sytuacja wskazuje, jak głęboko posunięta jest erozja fundamentu politycznego i ekonomicznego, na którym Rosja zbudowała swoją pozycję w Azji Centralnej, skoro nawet Aszchabad poważył się na ironię i dyskredytację oficjalnego stanowiska Moskwy.

